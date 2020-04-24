Tunceli Valisi Sonel'den koronavirüs açıklaması

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Tunceli Valiliği tarafından ilk günden itibaren alınan tedbirler ve tavsiyelere uyulmasıyla başarılı bir mücadele sergilendi. Testi pozitif çıkan 8 hasta Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından tamamı belirli aralıklarla taburcu oldu. Kentte tüm hastaların iyileşerek taburcu olduğunun bildirilmesinin ardından bugün Vali Tuncay Sonel, bir hastanın daha testinin soncunun pozitif çıktığını belirterek alınan kararlara titizlikle uyulmaya devam edilmesini istedi.

'TOPLAM VAKA SAYIMIZ 9 OLDU'



Vali Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Sevgili Tuncelili hemşehrilerim, dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştım.Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı.Toplam vaka sayımız 9 oldu. 8 taburcu,1 tedavisi devam ediyor. Rehavet olmamalı, alınan kararlara titizlikle uyalım" paylaşımında bulundu.

Sevgili Tuncelili Hemşehrilerim;Dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8’inin de taburcu olduğunu yazmıştım.Bugün maalesef 1 pozitif vakamız çıktı.Toplam vaka sayımız 9 (8 taburcu,1 tedavisi devam ediyor)oldu.REHAVET OLMAMALI. Alınan kararlara titizlikle uyalım.???????? #EvdeKalTunceli pic.twitter.com/C8q83gIbzp — Tuncay Sonel (@tuncaysonel) April 24, 2020

Kaynak: İHA





