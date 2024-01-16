HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli ve Bingöl'de eğitime kar engeli

Tunceli ve Bingöl'de eğitime kar engeli

16.01.2024 23:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı eğitimi etkiledi. Tunceli'de 5, Bingöl'de 2 ilçede yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli ve Bingöl'de eğitime kar engeli

Tunceli ve Bingöl’de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde kar kalınlığı yarım metrelere kadar ulaştı, valilik bu 5 ilçede tüm okullarda, Pertek ilçesinde ise sadece köy okullarında eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

tunceli-ve-bingolde-egitime-kar-engeli_8405_dhaphoto1

Bingöl’ün Karlıova ve Kiğı kaymakamlıkları yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu. Yedisu Kaymakamlığı’ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 17 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile görüştü
‘Dur’ ihtarına uymayıp polisi şehit etmişti! Cezası belli oldu‘Dur’ ihtarına uymayıp polisi şehit etmişti! Cezası belli oldu
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli'yi aramıştı! CHP'den sert sözler: 'Asla uygun görülmeyecek örneklerdir'Erdoğan, Akşener ve Bahçeli'yi aramıştı! CHP'den sert sözler: 'Asla uygun görülmeyecek örneklerdir'
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Tunceli
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı belli oldu, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli zammı belli oldu, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı... Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ne olacak? En düşük emekli maaşı... Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

İstanbul'da 'İkinci Topbaş' sürprizi! Kulislere sızdı...

İstanbul'da 'İkinci Topbaş' sürprizi! Kulislere sızdı...

Kar yağışı için tarih verildi! İstanbul da listede

Kar yağışı için tarih verildi! İstanbul da listede

Yeniden Refah kararını duyurdu

Yeniden Refah kararını duyurdu

İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

İstanbul yerel seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.