Tunceli ve Trabzon iftar saatleri | Tunceli ve Trabzon'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı imsakiyesini paylaştı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan, 12 Mayıs’ta son bulacak. Tunceli ve Trabzon’da gün gün sahur, imsak, iftar ve akşam namazı vakti, imsakiyede yer aldı.

TRABZON’DA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Trabzon’da da ilk imsak vakti 04:08’de giriyor. Yani Müslümanlar, bu saate kadar bireyler yiyip içebilecek. Bu saatten sonra da niyetler getirilecek. Akşam namazı da 19:05'te okunacak. Yani Trabzon’daki vatandaşlar, akşam 19:04'te ilk orucunu açacak.

TRABZON’DA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 04 2021 04:08 05:38 12:27 16:08 19:05 20:30

14 04 2021 04:06 05:37 12:27 16:09 19:06 20:31

15 04 2021 04:04 05:35 12:26 16:09 19:07 20:33

16 04 2021 04:02 05:34 12:26 16:09 19:08 20:34

17 04 2021 04:00 05:32 12:26 16:10 19:09 20:36

18 04 2021 03:58 05:31 12:26 16:10 19:11 20:37

19 04 2021 03:56 05:29 12:25 16:10 19:12 20:39

20 04 2021 03:54 05:28 12:25 16:11 19:13 20:40

21 04 2021 03:52 05:26 12:25 16:11 19:14 20:41

22 04 2021 03:50 05:25 12:25 16:11 19:15 20:43

23 04 2021 03:48 05:23 12:25 16:11 19:16 20:44





