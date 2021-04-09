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Tunceli ve Trabzon iftar saatleri | Tunceli ve Trabzon'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

09.04.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 13 Nisan itibarıyla başlayacak Ramazan ayında Tunceli ve Trabzon’da sahur, iftar ve imsak vakitleri belli oldu. Tunceli ve Trabzon’da ilk sahur, imsak, iftar yani akşam namazı saatleri, gün gün paylaşıldı.

Tunceli ve Trabzon iftar saatleri | Tunceli ve Trabzon'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı imsakiyesini paylaştı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan, 12 Mayıs’ta son bulacak. Tunceli ve Trabzon’da gün gün sahur, imsak, iftar ve akşam namazı vakti, imsakiyede yer aldı.

TUNCELİ’DE SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı imsakiyeye göre; Tunceli’de yaşayanlar 04:14’e kadar sahur yapabilecek. Tunceli’de ilk imsak vakti 05:41'de bitecek. Tunceli’de ilk akşam namazı 19:04'te okunacak.

TUNCELİ’DE İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 04 2021 04:14 05:41 12:27 16:08 19:04 20:25
14 04 2021 04:12 05:40 12:27 16:08 19:05 20:27
15 04 2021 04:10 05:38 12:27 16:08 19:06 20:28
16 04 2021 04:08 05:37 12:27 16:09 19:07 20:29
17 04 2021 04:07 05:35 12:26 16:09 19:08 20:30
18 04 2021 04:05 05:34 12:26 16:09 19:08 20:32
19 04 2021 04:03 05:33 12:26 16:09 19:09 20:33
20 04 2021 04:01 05:31 12:26 16:10 19:10 20:34
21 04 2021 03:59 05:30 12:26 16:10 19:11 20:36
22 04 2021 03:58 05:28 12:25 16:10 19:12 20:37
23 04 2021 03:56 05:27 12:25 16:10 19:13 20:38

Tunceli ve Trabzon iftar saatleri | Tunceli ve Trabzon'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor

TRABZON’DA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Trabzon’da da ilk imsak vakti 04:08’de giriyor. Yani Müslümanlar, bu saate kadar bireyler yiyip içebilecek. Bu saatten sonra da niyetler getirilecek. Akşam namazı da 19:05'te okunacak. Yani Trabzon’daki vatandaşlar, akşam 19:04'te ilk orucunu açacak.

TRABZON’DA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 04 2021 04:08 05:38 12:27 16:08 19:05 20:30
14 04 2021 04:06 05:37 12:27 16:09 19:06 20:31
15 04 2021 04:04 05:35 12:26 16:09 19:07 20:33
16 04 2021 04:02 05:34 12:26 16:09 19:08 20:34
17 04 2021 04:00 05:32 12:26 16:10 19:09 20:36
18 04 2021 03:58 05:31 12:26 16:10 19:11 20:37
19 04 2021 03:56 05:29 12:25 16:10 19:12 20:39
20 04 2021 03:54 05:28 12:25 16:11 19:13 20:40
21 04 2021 03:52 05:26 12:25 16:11 19:14 20:41
22 04 2021 03:50 05:25 12:25 16:11 19:15 20:43
23 04 2021 03:48 05:23 12:25 16:11 19:16 20:44

Tunceli ve Trabzon iftar saatleri | Tunceli ve Trabzon'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor

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