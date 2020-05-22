Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 06.21'de P\u00fcl\u00fcm\u00fcr il\u00e7esinde 4,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde sars\u0131nt\u0131 kaydedildi.\nDepremin yakla\u015f\u0131k 12 kilometre derinlikte oldu\u011fu belirlendi.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Fatih Erbakan'dan tart\u0131\u015fma yaratan s\u00f6zler! 'K\u0131z \u00e7ocuklar\u0131...'Ordu\u2019da ters kelep\u00e7e gerginli\u011fiBilim insan\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: Horlama \u00e7ilesi sona eriyor