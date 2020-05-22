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  4. Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 07:01 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

(AA)

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