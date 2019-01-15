Tunceli'de eğitime kar engeli

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve 3 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tunceli merkez ve bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının yapıldığı belirtildi.

Mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, Tunceli merkez, Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerimizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ocak Çarşamba eğitim öğretime ara verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kamuda görevli hamileler ile engelli çalışanların da belirtilen tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

