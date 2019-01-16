HABER

Tunceli'de ekipler vatandaşların imdadına yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Pülümür ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş ile köy yolunda araçta mahsur kalan 6 kişinin yardımına AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kalp krizi geçiren bir vatandaş ile köy yolundaki araçta mahsur kalan 6 kişinin imdadına AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti.

Tunceli'de iki gündür aralıksız devam eden kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Pülümür ilçesine bağlı Hasangazi köyünde kalp krizi geçiren vatandaşın yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine iletti.

Tunceli-Erzincan kara yolunda çığ düşmesi nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, söz konusu köye hareket etti.

Yoğun kar ve tipiye rağmen köye ulaşan ekipler, hasta vatandaşa ilk müdahalesini yaparak, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada Pülümür ilçesine bağlı Bardakçı köy yolunda bir aracın mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler, Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği'nden yardım talebinde bulundu.

Karayollarının iş makinesiyle yola çıkan AFAD ekipleri, uzun uğraşların ardından Bardakçı köy yolunda mahsur kalan araca ulaştı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kara saplanan araçtaki 6 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

PARTNERSkandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...Skandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...
31 yıl sonra şehit sayıldı31 yıl sonra şehit sayıldı
Çocuklar, kamyonlarla getirilen karın keyfini çıkardıÇocuklar, kamyonlarla getirilen karın keyfini çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çığ düşmesi kar yağışı mahsur kalma Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İzmir'de çocuk parkında alevler yükseldi

Faciadan dönüldü! Çocuk parkında...

AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.