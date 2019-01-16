Tunceli'de ekipler vatandaşların imdadına yetişti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kalp krizi geçiren bir vatandaş ile köy yolundaki araçta mahsur kalan 6 kişinin imdadına AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti.

Tunceli'de iki gündür aralıksız devam eden kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Pülümür ilçesine bağlı Hasangazi köyünde kalp krizi geçiren vatandaşın yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine iletti.

Tunceli-Erzincan kara yolunda çığ düşmesi nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, söz konusu köye hareket etti.

Yoğun kar ve tipiye rağmen köye ulaşan ekipler, hasta vatandaşa ilk müdahalesini yaparak, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada Pülümür ilçesine bağlı Bardakçı köy yolunda bir aracın mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler, Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği'nden yardım talebinde bulundu.

Karayollarının iş makinesiyle yola çıkan AFAD ekipleri, uzun uğraşların ardından Bardakçı köy yolunda mahsur kalan araca ulaştı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kara saplanan araçtaki 6 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

