Tunceli'de ekipler zehirlenen inekler için seferber oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde merada otlatılırken zehirlenen 50 büyükbaş hayvanı kurtarmak için ekipler seferber oldu.

İlçeye bağlı Koyungölü köyü Şihamor mezrasındaki merada köylülerin ineklerini otlatan Mehmet Gülmez, hayvanların teker teker yere düştüğünü gördü.

Hayvanların öldüğünü fark eden Gülmez, durumu köydekilere ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, sürüdeki üç ineğin telef olduğunu tespit etti. Ölen hayvanlardan örnekler alan ekipler, iş makineleriyle hayvanları toprağa gömdü.

Ekiplerce, sürüdeki 50 ineğe de ilaç tedavisi uygulandı.

Koyungölü köyü Muhtarı Ecevit Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların zehirlenmeden kaynaklı telef olduğunu belirtti.

Köylülerden haberi alır almaz ekipleri aradığını anlatan Keser, şunları söyledi:

"İlçe tarım müdürünü aradım, veterinerler geldi. Ekipler hemen yerinde müdahale edip hayvanları tedavi etti. Ardından Tunceli'den bir ekip daha geldi. Telef olan ineklerden numuneler alındı. Köy çevresinde atık sular var, onların analizinin de yapılması için numune alındı. Asırlardır bu bölgeden hayvanlar gelip gidiyor. Biz böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadık."

Besici Mahmut İnal ise iki ineğinin telef olduğunu belirterek, "Köyde tarla suluyordum. 'İnekler ölüyor' diye haber geldi. İneklerin yanına geldik ki hayvanlar sudan ya da başka bir şeyden zehirlenmişler. İki ineğimi birden kaybettim. Mağdur oldum. Geçimimizi ineklerle sağlıyoruz. Yetkililerin yardımınız bekliyoruz." diye konuştu.

