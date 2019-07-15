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Tunceli'de "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

Tunceli il merkezi, Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanlar 1 Temmuz 2020 tarihine kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli il merkezi, Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanların 1 Temmuz 2020 tarihine kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Tunceli il merkezi, Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçesi sınırlarında bulunan bazı alanların "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, "2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 25.06.2019 ve 1207 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Temmuz 2020 tarihine kadar 29 bölgede 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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"Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması Hozat Nazımiye Ovacık Pülümür Tunceli Tunceli Valiliği

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