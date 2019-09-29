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Tunceli'de HDP İl Başkanı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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