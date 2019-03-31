Tunceli’de oy kullanma işlemi başladı

67 bin 213 seçmenin yer aldığı Tunceli’de, sabah saat: 07:00 itibariyle kurulan 294 sandıkta oy kullanılmaya başlandı.

Türkiye genelinde erken oy kullanan şehirler arasında yer alan Tunceli’de sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda sandıklar kurularak, mühürlendi. Ardından oy kullanma saatinden önce gelen vatandaşlar bir süre bekledikten sonra saat:07.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 67 bin 213 seçmenin bulunduğu Tunceli’de 294 sandık kuruldu.

Tunceli’de seçim güvenliği kapsamında emniyet ve jandarma komutanlığına bağlı çok sayıda güvenlik görevlisinin görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan oy kullanan vatandaşlar, seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.



