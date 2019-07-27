HABER

Tunceli'de şehit 12 vatandaş için yaptırılan anıt açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Vali Tuncay Sonel: - "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devletimizin kararlılığıyla mücadelemiz devam edecek. Çünkü bu çocuklarımız, evlatlarımız bizim. Onlara daha güzel bir Tunceli, daha güzel bir ülke bırakmamız lazım"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, üç ayrı terör saldırısında şehit olan 12 vatandaş için yaptırılan anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel, Pertek ilçesi Sağman köyünde, 1993, 1994 ve 1998'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen üç ayrı saldırıda şehit olan 12 vatandaş için hazırlanan şehitlik anıtının açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, öğrenciler şehitler için şiirler okudu.

Sonel, törende yaptığı konuşmada, Tunceli'nin artık terörle değil huzur ve kardeşlikle anılan bir kent haline geldiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerin yüzde 90'ının etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Sonel, şunları kaydetti:

"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devletimizin kararlılığıyla mücadelemiz devam edecek. Çünkü bu çocuklarımız, evlatlarımız bizim. Onlara daha güzel bir Tunceli, daha güzel bir ülke bırakmamız lazım. Bu topraklarımızı vatan yapmak için, rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay yıldızlı bayrağımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan ecdadımızı, şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

Daha sonra, Vali Sonel ve beraberindekiler, anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Müftüsü Aşır Durgun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ve bazı kurum müdürleri de katıldı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Motosikletliye çarptı;  benzin aldı, hastaneye bırakıp kaçtıMotosikletliye çarptı;  benzin aldı, hastaneye bırakıp kaçtı
Çalı Köy Filmleri Festivali’ne yoğun ilgiÇalı Köy Filmleri Festivali’ne yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pertek Sağman köyü şehitlik anıtı Tunceli Tunceli Valisi Tuncay Sonel

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

PKK'ya katılmak için yola çıktılar, kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika! Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Operasyonla kurtarılan Türkler o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.