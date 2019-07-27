Tunceli'de şehit 12 vatandaş için yaptırılan anıt açıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, üç ayrı terör saldırısında şehit olan 12 vatandaş için yaptırılan anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel, Pertek ilçesi Sağman köyünde, 1993, 1994 ve 1998'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen üç ayrı saldırıda şehit olan 12 vatandaş için hazırlanan şehitlik anıtının açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, öğrenciler şehitler için şiirler okudu.

Sonel, törende yaptığı konuşmada, Tunceli'nin artık terörle değil huzur ve kardeşlikle anılan bir kent haline geldiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerin yüzde 90'ının etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Sonel, şunları kaydetti:

"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devletimizin kararlılığıyla mücadelemiz devam edecek. Çünkü bu çocuklarımız, evlatlarımız bizim. Onlara daha güzel bir Tunceli, daha güzel bir ülke bırakmamız lazım. Bu topraklarımızı vatan yapmak için, rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay yıldızlı bayrağımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan ecdadımızı, şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

Daha sonra, Vali Sonel ve beraberindekiler, anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Müftüsü Aşır Durgun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ve bazı kurum müdürleri de katıldı.

