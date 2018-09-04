Tunceli'de terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalındaki operasyonda, terör örgütü mensuplarına ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.
Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü mensuplarına ait 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet şarjör, 3 el bombası, dürbün, 2 sırt çantası, kıyafet ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
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