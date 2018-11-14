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Tunceli'de teröristlere ait 15 sığınak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

Teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 sığınak içerisinde ve toprağa gömülü vaziyette, 2 kilogram C-4 plastik patlayıcı, uçak savar ve mühimmatı, 4 el yapımı patlayıcı, M-16 piyade tüfeği, mühimmatı ve şarjörü, sırt telsizi ile yaşam malzemesi ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından, merkez ve ilçelerde teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda tespit edilen 15 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında teröristlere yönelik Tunceli merkez, Çemişgezek, Mazgirt, Pülümür ve Hozat ilçeleri kırsalında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında teröristlere ait 15 sığınak tespit edilerek imha edildiği duyurulan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon bölgelerinde imha edilen sığınak ve toprağa gömülü vaziyette M-16 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği şarjörü, 120 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, kalaşnikof şarjörü, 96 kalaşnikof mühimmatı, sırt tipi telsiz, telsiz kulaklığı, 4 pil bloku, 350 metre kablo, mikro sd kart, 2 sırt çantası, 3 şemsiye, 2 kilogram C-4 plastik patlayıcı, 4 kalaşnikof piyade tüfeği kütüklüğü, 10 çift ayakkabı, ses kayıt cihazı, 20 sivil elbise, 1 top sera naylonu, uçaksavar, 66 uçaksavar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 4 el yapımı patlayıcı, 3 el telsizi, 2 büyük tüpü, 28 büyük pil, dürbün, fener, 3 güneş paneli, 2 gece görüş gözlüğü, 4 battaniye, ocak, soba, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 40 kadın elbisesi, 50 sargı bandı, testere, 20 kova, lav hançeri, 2 fünye, klima tüpü ve çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

Açıklamada, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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