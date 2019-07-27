HABER

Tunceli’den Akdeniz ve Ege’yi aratmayan görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:32 | Son Güncelleme

Tunceli’de Munzur Çayı kıyısında oluşturulan Olimpik Yüzme Havuzu, Ege ve Akdeniz’i aratmayan görüntüler oluştururken, kente gelen yerli ve yabancı misafirler, serinleme keyfi yaşıyor.Tunceli, son yıllarda sağlanan huzur ortama ve yapılan yatırımlarla turizm konusunda atağa geçti.

Tunceli’de Munzur Çayı kıyısında oluşturulan Olimpik Yüzme Havuzu, Ege ve Akdeniz’i aratmayan görüntüler oluştururken, kente gelen yerli ve yabancı misafirler, serinleme keyfi yaşıyor.
Tunceli, son yıllarda sağlanan huzur ortama ve yapılan yatırımlarla turizm konusunda atağa geçti. Yaz tatillerini daha önce Ege ve Akdeniz’de geçiren yurt içinden ve yurtdışından gelen vatandaşlar artık Tunceli’yi de tercih eder oldu.
Tatil için kente gelen vatandaşların bir bölümü Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki doğal plajlara giderken, büyük bölümü de kent merkezinde Munzur Çayı kıyısında Vali Tuncay Sonel’in desteğiyle yapılan yarı olimpik yüzme havuzunu tercih ediyor. Bir yandan serinleyip bir yandan güneşlenme keyfi yaşayan vatandaşlar havuz, Ege ve Akdeniz’deki lüks otelleri aratmıyor.

Çevre iller ve yurt dışından gelenler var
Elazığ, Malatya, Bingöl, Erzincan gibi çevre illerden gelen vatandaşların yanı sıra yurtdışında yaşayan bir çok gurbetçide Tunceli’de doğanın karşısında tatil yapıyor.
Almanya’da yaşayan Hüseyin Polat’ta, Çocukları, torunları ve iki yabancı damadıyla tatil için kenti seçtiğini belirterek, “Burayı çok beğendiler. Gerçekten memleketimiz çok güzel. İnsanları güzel. Bu tesis de Avrupa’yı, Batı’yı aratmıyor” dedi.
Tatilcilerden Alev Girgin ise,"Almanya’dan tatilimi geçirmek için geldim.İki hafta oldu tatile geleli. Muhteşem bir yer. Gezilecek çok yerleri var. Herkese tavsiye ediyorum. Her sene mutlaka gelmeyi düşünüyoruz. Bu tesis gerçekten Avrupa’ya çok benziyor. Çok modern” diye konuştu.
Fransa’dan tatil için gelen Kader Bulut’de,"İstanbul’un taşı toprağı altın derler. Bizim için de buranın taşı toprağı altın. İnsanlar özgür. Düşüncelerde özgürsünüz. Yeteri kadarı plajı var. Her köşede, her adım başı suya girebiliyorsunuz”ifadelerini kullandı.
Malatya’dan gelen Başak Güçer de bebeğiyle birlikte havuzda yüzme keyfi yaşadıklarını, bebeğinin de bundan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Vali Sonel, “Tunceli artık huzur şehri”
Birkaç yıl önce terörle anılan kentin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle huzur şehri haline geldiğini dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, “Munzur Nehri kıyısı birkaç yıl öncesine kadar çöplük, bataklık durumundaydı. Şimdi açık yüzme havuzlarıyla, Munzur kenarında yaptığımız deniz kumlu yüzme plajıyla, gondolları, gezi tekneleri, su jeti, içinde nişan merasimlerinin yapıldığı gezi tekneleriyle adeta bir turizm şehri oldu. Munzur Nehri kıyısında doğayla iç içe çadır oteller yapıldı. İçi beş yıldızlı oteller gibi. Burada vatandaşlarımız çoluğuyla, çocuğuyla hoş vakit geçiriyor. Çocuklar, aileler mutlu. Akdeniz’e ya da Ege sahillerine gitmektense Tunceli’de bu değişimi görerek hoş vakit geçiriyorlar” dedi.
Yarı olimpik yüzme havuzunun işletmecilerinden Ulaş Şahin de tesiste 35 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, t katkılarından dolayı Vali Tuncay Sonel’e teşekkür etti.
Şahin, tesisin her gün dolduğunu ve insanların güzel vakit geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
’Devlet’te bebek kaçırma tatbikatı’Devlet’te bebek kaçırma tatbikatı
Adıyaman şehidinin naaşı memleketi Kayseri’ye getirildiAdıyaman şehidinin naaşı memleketi Kayseri’ye getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı

Emirhan'ın feci ölümü

Emirhan'ın feci ölümü

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vuruldu

İstanbul'daki hırsızın kamera görüntüleri şoke etti

Gören inanamadı! Örümcek adam gibi

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.