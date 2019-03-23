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Tunceli'nin fidanları Bursa'dan getiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

Doğanın yeşillendirilmesi amacıyla kurulan "Dersim Tarımsal Kalkınma Ön Araştırma Grubu" tarafından Tunceli'deki ağaç dallarından alınan çeliklerden Bursa'da çoğaltılan fidanlar, Tunceli'ye geri getirilerek toprak ile buluşturuldu - Son 5 yılda Tunceli için 60 bin fidan üreten gruptakilerin son olarak kente gönderdiği 5 bin fidan, ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı

TUNCELİ (AA) - Doğanın yeşillendirilmesi amacıyla kurulan "Dersim Tarımsal Kalkınma Ön Araştırma Grubu" tarafından, Tunceli'deki ağaç dallarından alınan çeliklerden Bursa'da çoğaltılan binlerce fidan, Tunceli'ye geri getirilerek toprakla buluşturuldu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 5 yıl önce Tunceli'ye fidan desteği sağlayarak kentin yeşillendirilmesi amacıyla "Dersim Tarımsal Kalkınma Ön Araştırma Grubu" kuruldu.

Bu grup tarafından yıllardır Tunceli'deki ağaçların dallarındaki çelikler alınıp Bursa'nın Kestel ilçesine götürülerek fidan üretiliyor. Çoğaltılan bu fidanlar daha sonra Tunceli'ye geri getirilip dikiliyor.

Proje çerçevesinde son olarak yine Kestel'de üretilen 5 bin fidan, Tunceli'ye getirilip ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşların bu fidanları da dikmesiyle kentte son 5 yılda söz konusu grup tarafından üretilip toprakla buluşturulan fidan sayısı 60 bine ulaştı.

Projenin Tunceli ayağında görevli Haydar Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın Kestel ilçesindeki Tuncelili fidan üreticilerinin 5 yıl önce Tunceli'ye fidan desteği sağlamak için "Dersim Tarımsal Kalkınma Ön Araştırma Grubu" kurduklarını söyledi.

Grubun 5 yıldır Tunceli'ye çeşitli fidanları ücretsiz olarak gönderdiğini belirten Çetinkaya, "Bursa'dan Tunceli'ye gönderilen fidanlar vatandaşlarca toprakla buluşturuluyor ve her geçen yıl dikilen fidan sayısı artıyor." dedi.

- Yöreye özgü "Ulukale dutu" fidanları da toprakla buluşuyor

Çetinkaya, grubun bu yıl Çemişgezek ve Pertek ilçelerinden aldıkları "Ulukale dutu" fidanlarını çoğaltarak geri gönderdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gönderilen her fidan insanları biraz daha üretime dahil ediyor. Bu sayede binlerce hektarlık alan yeşile kavuşuyor. Bu yıl Tunceli'ye gönderilen 5 bin fidan arasında ekonomik değeri oldukça yüksek ve marka olan Ulukale dutu da var. Buradan giden çelikler çoğaltılarak topraklarına geri döndü. Bu sayede daha çok vatandaşımız dut üretimine dahil olacak ve üretim arttığı için ekonomik refah gelişecek. Bu projeye Bursa'dan ciddi destek veren üretici dostlarımıza, Tunceli'deki organizasyonda görev alan arkadaşlarımıza ve fidanları toprakla buluşturan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Haydar Çetinkaya, 5 yıldır aralıksız devam eden proje kapsamında, Bursa'dan Tunceli'ye 60 bin ücretsiz fidanın gönderildiğini dile getirdi.

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Bursa Dersim Tarımsal Kalkınma Ön Araştırma Grubu Fidan Tunceli

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