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Tünel çıkışında inekle karşılaşınca... Korkunç anlar!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta başıboş halde gezen inek, karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Göksun Tüneli çıkışında gerçekleşen kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun tünellerinde meydana geldi. Sürücüsünün plakası ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken tünel çıkışında yolda başıboş gezen bir ineğe çarptı. Otomobilin çarptığı inek havada savrulduktan sonra yere düştü. Kazada otomobildekiler yara almazken, ineğin ayağının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı tünellerdeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Jandarma küpe numarasından ineğin sahibini arıyor.

İHA

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