HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tünel içinde hızlı giden kamyonun hatalı sollaması feci kazaya sebep oldu

Tünel içinde hızlı giden kamyonun hatalı sollaması feci kazaya sebep oldu

05.08.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Maçka Tüneli'nde hatalı sollama yapan kamyon kazaya sebep oldu. O anlar tünel kameralarına yansırken, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden N.K. yönetimindeki kamyon, önünde ilerleyen tırı, hatalı bir şekilde sollamaya kalkınca arkadan gelen H.H.Ö. yönetimindeki suv tipi araç kamyona, onun arkasından gelen motosiklet sürücüsü Murat Karakuş da suv tipi araca yandan çarptı. Kaza sonrası suv tipi araçta bulunan H.H.Ö. eşi ve ve çocukları kazayı yara almadan atlatırlarken, motosiklet sürücüsü 33 yaşındaki Murat Karakaş, motosikletinden düşerek ağır şekilde yaralandı.

Ağır yaralanan Karakaş, görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Maçka Ömer Burhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kürtün ilçesinin Aşağı Uluköy Mahallesinden olan Karakaş’ın Gümüşhane’deki bir okulda aşçı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi. Karakaş, bugün öğle namazına müteakip Kürtün Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan kamyon sürücüsü N.K. kaza sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
320 bin TL'si gitti: "Peş peşe arayıp IBAN'ların değişeceğini söylediler"320 bin TL'si gitti: "Peş peşe arayıp IBAN'ların değişeceğini söylediler"
Türkiye'den ev sahibi-kiracı manzaraları...Türkiye'den ev sahibi-kiracı manzaraları...
Vicdansızlık! 74 yaşındaki kadını...Vicdansızlık! 74 yaşındaki kadını...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.