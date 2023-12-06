Tünelin ucunda artık ışık görünmüyor: İsrail'in vahşi planı hayata geçti! İlk görüntüler sosyal medyaya düştü

Dört günlüğüne verdikleri 'insani ara'nın sona ermesinin ardından Hamas ve İsrail çatışmaya devam ediyor. İsrail'in Gazzelileri abluka altına alıp sivil ayrımı gözetmeksizin sürdürdüğü bir katliama dönüşen savaşta İsrail şimdi vahşi bir plan üstünde. Üstelik sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre plan çoktan hayata geçti.

BÜYÜK POMPA SİSTEMİ KURULDU

AA'nın aktardığına göre; ABD basınında çıkan haberlerde, İsrail'in, Hamas'ın askeri karargah olarak kullandığı iddia edilen "tünelleri" deniz suyuyla doldurmayı planladığı aktarılmıştı.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük bir pompa sistemi kurduğunu belirtti.

İsrail'in bu sistemle tünelleri yok etmeyi ve Hamas üyelerini sığınaklardan çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GELDİ: İSRAİL HAMAS'I TÜNELLERDE BOĞMAYA ÇALIŞIYOR

Bu planın üzerine tünellerde Hamas'ın esir tuttuğu rehinelerin akıbeti konusunda endişeler yükselse de İsrail ordusu iddialara göre harekete geçti bile. Sosyal medyada İsrail ordusunun Hamas'a ait tüneli su bastığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaşıldı.







