HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tünelin ucunda artık ışık görünmüyor: İsrail'in vahşi planı hayata geçti! İlk görüntüler sosyal medyaya düştü

Tünelin ucunda artık ışık görünmüyor: İsrail'in vahşi planı hayata geçti! İlk görüntüler sosyal medyaya düştü

06.12.2023 16:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Gazze'deki katliamı dünyanın gözü önünde bambaşka bir boyuta taşıyor. Uluslararası basında gündeme gelen tünel planının hayata geçtiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ordunun deniz suyu pompalamaya başladığı öne sürülüyor.

Dört günlüğüne verdikleri 'insani ara'nın sona ermesinin ardından Hamas ve İsrail çatışmaya devam ediyor. İsrail'in Gazzelileri abluka altına alıp sivil ayrımı gözetmeksizin sürdürdüğü bir katliama dönüşen savaşta İsrail şimdi vahşi bir plan üstünde. Üstelik sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre plan çoktan hayata geçti.

Başlıksız-5

BÜYÜK POMPA SİSTEMİ KURULDU

AA'nın aktardığına göre; ABD basınında çıkan haberlerde, İsrail'in, Hamas'ın askeri karargah olarak kullandığı iddia edilen "tünelleri" deniz suyuyla doldurmayı planladığı aktarılmıştı.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük bir pompa sistemi kurduğunu belirtti.

2

İsrail'in bu sistemle tünelleri yok etmeyi ve Hamas üyelerini sığınaklardan çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GELDİ: İSRAİL HAMAS'I TÜNELLERDE BOĞMAYA ÇALIŞIYOR

Bu planın üzerine tünellerde Hamas'ın esir tuttuğu rehinelerin akıbeti konusunda endişeler yükselse de İsrail ordusu iddialara göre harekete geçti bile. Sosyal medyada İsrail ordusunun Hamas'a ait tüneli su bastığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaşıldı.

Başlıksız-3

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarık damak, küçük kafalar! ABD'deki bazı bebeklerde görüldüYarık damak, küçük kafalar! ABD'deki bazı bebeklerde görüldü
Erzan'ın sistemini en iyi anlatan olay! Kısa sürede 300 bin lira kazandı, daha çok kazanmak isteyince milyonlarından olduErzan'ın sistemini en iyi anlatan olay! Kısa sürede 300 bin lira kazandı, daha çok kazanmak isteyince milyonlarından oldu
İsrail'in 'konut' onayına sert tepki!İsrail'in 'konut' onayına sert tepki!
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas tünel
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammı için açıklama: 'Bu sürdürülebilir değil'

Asgari ücret zammı için açıklama: 'Bu sürdürülebilir değil'

Kasko fiyatlarında dengeler değişti!

Kasko fiyatlarında dengeler değişti!

Çevredekiler korkuyla izledi! Polise aldırmayıp boğazını kesti

Çevredekiler korkuyla izledi! Polise aldırmayıp boğazını kesti

Tunceli'den aday olmayacağı iddia edilmişti, açıklamadaki detay dikkat çekti

Tunceli'den aday olmayacağı iddia edilmişti, açıklamadaki detay dikkat çekti

Fırıncıdan yanında çalışan liseli kıza mide bulandıran istismar

Fırıncıdan yanında çalışan liseli kıza mide bulandıran istismar

'Türkiye'de suikast planı' iddiasına Erdoğan çok sert çıktı!

'Türkiye'de suikast planı' iddiasına Erdoğan çok sert çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.