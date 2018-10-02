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Tunus Cumhurbaşkanı, Filistin direnişinin sembolü Temimi'yi kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Filistin davası adına bedel ödemiş nesilleri onurlandırmak adına ülkesinin Filistinli aktivist Ahed et-Temimi'yi ağırladığını söyledi - Sibsi, Temimi ve ailesini kabulünde, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bir devlete sahip olma hakkını vurguladı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Filistinli aktivist Ahed et-Temimi'yi kabul etti.

Sibsi, başkentteki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Filistinli aktivist Temimi ve ailesini ağırladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin "Filistin davası için mücadele eden ve bedel ödeyen tüm nesilleri Tunus adına onurlandırmak niyetiyle Temimi'yi ağırladığını" ifade ettiği belirtildi.

Sibsi, kabulde, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bir devlete sahip olma hakkını vurguladı.

Öte yandan Temimi'nin de Temmuz sonunda serbest kalmasının ardından Tunus'un ziyaret ettiği ilk Arap ülkesi olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

- "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi ve annesi Neriman, 8 aylık tutukluluk süresinin ardından 29 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

İsrail askerleri, Ahed'i 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman et-Temimi de kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görüntüleri yayınlanan Ahed et-Temimi, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.

Filistinli cesur kız Temimi, yaklaşık 7 ay tutuklu kaldıktan sonra 29 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistinli aktivist Ahed et-Temimi Tunus

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