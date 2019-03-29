Tunus Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

RİYAD (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Tunus'u ziyaret eden Kral Selman bin Abdulaziz, başkentteki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Sibsi ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri masaya yatıran liderler, ayrıca iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Kral Selman, 3 gün sürecek ziyaret çerçevesinde dün akşam Tunus'a ulaşmıştı.

Tunus'ta pazar günü 30. Arap Birliği Zirvesi düzenlenecek.

