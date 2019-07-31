Tunus hızla cumhurbaşkanlığı seçim sürecine giriyor

Seçimlerin birinci turunun 15 Eylül'de, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması halinde ikinci turun ise 3 Kasım'a kadar yapılacağını aktaran Bifun, geçiş süreci için anayasanın öngördüğü 90 günlük sürede YSK'nin seçimleri gerçekleştirebilmesi için seçim yasasında değişiklikler yapılması çağrısında bulundu. YSK Başkanı kendilerinin ikinci turu 29 Eylül'de gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından Tunuslular 6 Ekim'de bu kez parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

- Sibsi'nin geride bıraktığı seçim yasası ne olacak?

Tunus'un hızla girdiği cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde öncelikle merak edilen konu, parlamentonun kabul ettiği ancak Sibsi'nin vefatından önce onaylamadığı yeni seçim yasasının akıbeti. Öyle ki, seçime bu yasayla gidilip gidilmemesi favori gösterilen bazı isimlerin adaylığını doğrudan etkileyebilir.

Tunus parlamentosunun 18 Haziran'da tartışmalı bir oturum sonunda kabul ettiği yasanın getirdiği değişiklikler arasında yüzde 3'lük seçim barajı uygulanması ve televizyondan siyasi reklam yapılmasının engellenmesi öne çıkıyor.

Ayrıca bir yıl içinde televizyonlar aracılığıyla siyasi reklam yapan ve dernek faaliyetinde bulunanların adaylıktan men edileceğine yönelik bir madde de yasada yer alıyor. Yeni yasa, nefret söyleminde bulunan ya da diktatörlük övgüsü yapanların da cumhurbaşkanı adaylığına kapıları kapatıyor.

Parlamento tarafından kabul edilen yasa Cumhurbaşkanı Sibsi'nin onayını bekliyordu. Ancak bazı partilerden gelen itirazlar arasında Sibsi, kendisine tanınan süre içinde yasayı ne onayladı ne de reddetti.