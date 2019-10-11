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Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 04:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi, Nahda Hareketi dışında tüm partilerle ittifak yapabileceklerini söyledi

TUNUS (AA) - Tunus'ta seçim kampanyasını yürütmesi için hapisten çıkarılan Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi, yönetimde Nahda Hareketi ile hükümette birlikte olmayacaklarını açıkladı.

Tunus'ta "Hivar Tunusi" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Karvi, Nahda Hareketi dışında tüm partilerle ittifak yapabileceklerini söyledi.

Nahda'nın 8 yıldır yönetimde olduğunu hatırlatan Karvi, "Kim onlarla birlikte olduysa yıkıp geçtiler. Bizim programımız Nahda'nın programı değildir" dedi.

Karvi, Nahda'nın kurbanlarından biri olmayacaklarını belirterek, başında olduğu Tunus'un Kalbi Partisinin muhalefette kalacağını vurguladı.

Herkesle ittifak kurmaya hazır olduğunu dile getiren Karvi, hükümet kurmaktan uzak duracağı Nahda Hareketini "Siyasal İslam" olarak niteledi.

Karvi, milletvekili seçimleri sonuçlarına göre parlamento ve hükümet başkanlığının Nahda'nın elinde olacağını hatırlatarak cumhurbaşkanı adayı ve rakibi Kays Said'in de Nahda'nın bir parçası olduğunu öne sürdü.

Yolsuzluk suçlamasıyla hapse atılan medya patronu Karvi, seçimlerin ilk turunu hapisaneden yöneterek ikinci olmayı başarmıştı. Karvi, tutukluluğunun eşitlik ilkesine aykırı olduğu öne sürülerek cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmesi amacıyla iki gün önce serbest bırakılmıştı.

Geçen pazar yapılan parlamento seçimlerinde Nahda Hareketi 217 sandalyeli mecliste 52 milletvekilliği kazanarak birinci, Karvi'nin başındaki Tunus'un Kalbi Partisi 38 milletvekili alarak ikinci olmuştu.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu 17 Eylül'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı resmi açıklamada, adaylardan Kays Said'in yüzde 18,4, Nebil el-Karvi'nin ise yüzde 15,5 oy aldığını duyurmuştu. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 13 Ekim'de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi Nahda Hareketi Partisi Tunus

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