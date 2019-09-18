Tunus'ta Nahda Hareketi'nde istifa çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, parti yönetiminden kendisine gelen istifa çağrısına, "Hareketin liderini atayacak ve görevden alacak olan genel kongredir." karşılığını verdi. Ülkedeki cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro'nun üçüncü gelmesi üzerine Şura Meclisi üyesi Zübeyr eş-Şehudi, sosyal medyadaki Facebook sayfasında paylaştığı açık mektupta, hareketteki görevinden istifa ettiğini açıklayarak, Tunus'ta özgür iradenin zaferine saygı duyduğunu belirtti. Şehudi, yaşanan yenilgiye ilişkin Gannuşi'ye "siyaseti bırakması ve evine dönmesi" çağrısında bulundu. Şehudi ayrıca 6 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerde hareketin aday listesinde yaşanan gerilime işaret ederek, "Gannuşi'den damadı, eski Dışişleri Bakanı ve Nahda yetkililerinden Refik Abdusselam ile aday listesinin oluşturulmasında sahtecilik yapan Nahda yetkililerinin uzaklaştırılmasını" istedi. Gannuşi ise başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda Nahda Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro'nun üçüncü olarak yarışın dışında kalması üzerine kendisine yönelik siyaseti bırakma çağrısını yanıtladı.

Nahda Hareketi Lideri, açıklamasında "Hareketin liderini atayacak ve görevden alacak olan genel kongredir." ifadesini kullandı. Gannuşi, hareketin Şura Meclisi'nde Abdulfettah Moro'nun adaylığı konusunda mutabık kalındığı ancak bunun duyurulmasının zaman aldığına işaret ederek, "Adayımızın aldığı sonuçlardan memnunuz çünkü cumhurbaşkanı seçimlerine hazır değildik." dedi. Tunus'un demokrasi sınavından geçer not aldığını ifade eden Gannuşi, 2014'de yapılan seçimlerde yaşanan kısmi sarsıntının ardından bu seçimlerin devrimin değerlerini yansıttığını söyledi. Nahda Hareketi'nin adayını desteklemekte yetersiz kaldığı yönündeki iddialarına da Gannuşi, "Bu sadece saçmalık. Hareket tüm ağırlığını ortaya koydu ve Moro'yu desteklemek için büyük çaba sarf etti." yanıtını verdi. Gannuşi ayrıca Tunus halkı ve partisini 6 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimlerine yoğunlaşmaya çağırdı. Gannuşi, sağlam bir blok oluşturulması ve halkın taleplerini karşılayabilecek güçlü bir hükümeti oluşturacak, uyumlu bir meclis sahnesi oluşturulması için Nahda Hareketi'ne oy istedi.