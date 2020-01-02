Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı

TUNUS (AA) - Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, 28 bakan ve 14 bakan yardımcısından oluşan yeni hükümet kabinesini açıkladı.

Cemli, düzenlediği basın toplantısında bakanlar ve bakan yardımcılarının listesini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, kabinedeki yeni bakanların isimleri şu şekilde:

1- Adalet Bakanı Hadi el-Kadiri

2- Savunma Bakanı İmad Derviş

3- İçişleri Bakanı Sufyan es-Seliti

4- Dışişleri Bakanı Halid es-Suheyli

5- Din İşleri Bakanı Reşid et-Tabbak

6- Maliye Bakanı Abdurrahman el-Haştali

7- Planlama, Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fadıl Abdulkafi

8- Sanayi, Enerji ve Maden Bakanı Munci Merzuk

9- Ticaret Bakanı Beşir ez-Zafuri

10- Yerel İşler ve Çevre Bakanı Nureddin es-Salimi

11- Eğitim Bakanı Kemal el-Haccam

12- Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Selim Şuri

13- Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı Hasan eş-Şurabi

14- Konut ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Ravza el-Cebbari

15- Sağlık Bakanı Mustafa el-Fercani

16- Sosyal İşler Bakanı es-Seyyid Bilal

17- Mesleki Eğitim ve Çalışma Bakanı Hüseyin bin Said Debş