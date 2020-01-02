HABER
  4. Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı

Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı

TUNUS (AA) - Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, 28 bakan ve 14 bakan yardımcısından oluşan yeni hükümet kabinesini açıkladı.

Cemli, düzenlediği basın toplantısında bakanlar ve bakan yardımcılarının listesini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, kabinedeki yeni bakanların isimleri şu şekilde:

1- Adalet Bakanı Hadi el-Kadiri

2- Savunma Bakanı İmad Derviş

3- İçişleri Bakanı Sufyan es-Seliti

4- Dışişleri Bakanı Halid es-Suheyli

5- Din İşleri Bakanı Reşid et-Tabbak

6- Maliye Bakanı Abdurrahman el-Haştali

7- Planlama, Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fadıl Abdulkafi

8- Sanayi, Enerji ve Maden Bakanı Munci Merzuk

9- Ticaret Bakanı Beşir ez-Zafuri

10- Yerel İşler ve Çevre Bakanı Nureddin es-Salimi

11- Eğitim Bakanı Kemal el-Haccam

12- Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Selim Şuri

13- Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı Hasan eş-Şurabi

14- Konut ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Ravza el-Cebbari

15- Sağlık Bakanı Mustafa el-Fercani

16- Sosyal İşler Bakanı es-Seyyid Bilal

17- Mesleki Eğitim ve Çalışma Bakanı Hüseyin bin Said Debş

18- İletişim Teknolojileri Bakanı Sami es-Semavi

19- Ulaşım Bakanı Cemal Kamra

20- Devlet Gayrimenkul İşleri Bakanı Abdullatif el-Meysavi

21- Kültür Bakanı Fethi el-Hedavi

22- Gençlik ve Spor Bakanı Tarık Ziyab

23- Aile, Kadın ve Çocuk Bakanı Nebiha Bisurur

24- Kamu Hizmeti ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Şiraz et-Telili

25- Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali eş-Şabi

26- Hükümet Performansı Değerlendirme Bakanı Muhammed el-Hadi Beşir

27- Başbakanlık Meclis İlişkileri Bakanı Lebni el-Cureybi

28- Turizm ve Geleneksel Sanatlar Bakanı Runi et-Trablusi

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, kabine listesini bugün Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cemli ile Said'in görüşmesinin ardından yeni kabinenin kamuoyuna açıklanmasının beklendiği ancak istişarelerin devam etmesine karar verildiği" belirtilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Cemli 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Said'den kabine istişareleri için ek süre istemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
Erdoğan ve Trump Telefonda GörüştüErdoğan ve Trump Telefonda Görüştü
Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisiAnkara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kabine Tunus

En Çok Okunan Haberler

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

Balat'taki iğrenç olayda yeni gelişme

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.