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Tunus’un başkentinde intihar saldırısı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

Tunus’un başkentinde polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 5 kişi yaralandı.Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tunus’un merkezindeki Charles-de-Gaule caddesindeki Fransız Konsolosluğu yakınlarında bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 3 polis memurunun ve 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

Tunus’un başkentinde intihar saldırısı: 5 yaralı

Tunus’un başkentinde polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 5 kişi yaralandı.
Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tunus’un merkezindeki Charles-de-Gaule caddesindeki Fransız Konsolosluğu yakınlarında bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 3 polis memurunun ve 2 sivilin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, bir saldırganın polis aracının önünde kendini havaya uçurduğunu söyledi.
Tunus polisi ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

Tunus’un başkentinde intihar saldırısı: 5 yaralı

Tunus’un başkentinde intihar saldırısı: 5 yaralı

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