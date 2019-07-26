Tunus'un kritik dönemlerinde rol alan Sibsi, çok yönlü siyasi hayatıyla anılıyor

Tunus'ta bürokratik bir darbeyle Zeynel Abidin bin Ali'nin 1987 yılında göreve gelmesinin ardından Sibsi, 1990-1991 yılları arasında Meclis Başkanlığı göreviyle yeniden siyaset sahnesine döndü.

Tunus'ta zaman zaman siyasetteki tecrübesi nedeniyle "yaşlı kurt" şeklinde tanımlanan Sibsi, destekçileri tarafından ülkesine yıllarca kamu hizmeti etmesi ve ülkesine getirdiği uzlaşmayla anıldı. Buna karşın, Sibsi'yi tenkit edenler de Cumhurbaşkanı'nı Tunus'un eski döneminin antidemokratik aktörlerine kapı açmakla suçladı.

ENES CANLI - Tunus'un 2011 devriminden sonra halkoyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, dün kaldırıldığı hastanede 93 yaşında hayatını kaybederken taraftarları ve muhaliflerinin akıllarına ülkesinin tüm kritik dönemeçlerinde rol oynadığı çok yönlü siyasi hayatıyla kazındı.

Cumhuriyetçi, merkez sol Nida Tunus Partisi'nin Başkanı Baci Kaid es-Sibsi ve İslami eğilimli muhafazakar Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Tunus'un içinde bulunduğu bu fırtınalı dönemde Paris'te bir araya geldi.

Mısır'daki askeri darbe ve Arap Baharı devrimlerinin karşı devrimlere kurban gitmesiyle Tunus'taki siyasi atmosfer de değişti. Tunus siyasi suikastların ve geçiş döneminin getirdiği istikrarsızlıkla 2013 yılında toplumsal ve siyasi fırtınanın ortasında kaldı.

Seçimlerden İslami eğilimli Nahda Hareketi'nin birinci çıkmasının ardından Sibsi, merkez sol, cumhuriyetçi ve laiklik vurgusu yapan isimleri Nahda karşıtlığında bir araya getirerek Nida Tunus Hareketi'ni kurdu.

Arap Baharı isimli süreçte Bin Ali'nin devrilmesinin ardından geçiş dönemini yürütmek üzere Başbakanlık görevine gelen Sibsi, 27 Şubat- 24 Aralık 2011 tarihlerinde geçici başbakanlık görevini üstlendi. Sibsi daha sonra bayrağı seçimin ardından iş başına gelen aktörlere devretti.

Ülke basınında "iki şeyhin (ihtiyar) buluşması" olarak aktarılan bu toplantı, Tunus'ta Arap dünyasının en demokratik ve kişi haklarına en saygılı 2014 Anayasası'nın kabul edilmesiyle sonuçlanacak sürecin kilidini açtı.

Muhafazakar İslami tabanı temsil eden Nahda Hareketi ile "laik ve ulusalcı" kesimi temsil eden Nida Tunus Partisi'nin uzlaşısı, Tunus'un "Arap Baharı" sonrasındaki terör saldırıları ve dış müdahaleye açık çalkantılı döneminde birçok krizin siyaset ve diyalog yoluyla aşılmasını sağladı.

Sibsi, bu sürecin mimarlarından biri olarak oynadığı devlet adamlığı rolüyle siyasi rakipleri tarafından da takdir edildi.

- Partisini bırakarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti

Kurucusu olduğu Nida Tunus'un 2014 genel seçimlerinde birinci olmasının ardından Baci Kaid es-Sibsi de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasıyla kariyerinin zirvesine yani Cumhurbaşkanlığına yükseldi.

Ancak Sibsi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçerken Tunus 2015 yılında peş peşe terör saldırılarıyla sarsıldı. Şiddet ortamının yol açtığı atmosfer beraberinde bir hükümet krizini de getirdi.