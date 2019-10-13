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Tunus’un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 22:56 | Son Güncelleme

Tunus’ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.Tunus’ta araştırma şirketi Sigma’nın yayınladığı sandık çıkış anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, oyların yüzde 76’sını alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Tunus’ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Tunus’ta araştırma şirketi Sigma’nın yayınladığı sandık çıkış anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, oyların yüzde 76’sını alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Medya patronu Nebil Karvi’nin ise oyların yüzde 23’ünü aldığı belirtildi. Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranını yüzde 57.8 olarak duyurdu.
Tunus’ta 15 Eylül’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde Kays Said yüzde 18.4, Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Karvi ise yüzde 15.6 oy oranıyla ikinci tura kalmıştı.

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