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Tüp bebek tedavisi kimler için uygundur?

08.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüp bebek tedavisinin kimler için uygun olduğunu anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu, kısırlık, adet düzenliği, yumurtlama sorunları, tüplerdeki problemler gibi durumlar söz konusu olduğunda tüp bebek tedavisinin devreye sokulduğunu anlattı.

Tüp bebek tedavisi, bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamayanların ihtiyacı olduğu bir tedavidir. Bunun sebepleri, kadın veya erkeğe bağlı olabilir. Kadınlarda, yumurtalama ile ilgili sorunlar, adet düzensizliği, bebeğin rahimin içine oturacağı, büyüyeceği yerdeki problemler, spermle yumurtanın birleşeceği tüplerdeki problemler kadın kısırlıklarına yol açabilir.

REZERV AZLIĞI VE YUMURTA SAYISI DA ETKİLİ

Bir diğer önemli faktör ise kadın nedenli faktörlerin en önemlilerinden biri olan yumurta rezervinin azlığı ve yumurtanın yeteri kadar olmayıp, sayı ve kalite bakımından düşük olup döllenmeyi gerçekleştirememe ve dolayısıyla gebe kalamama durumudur.

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