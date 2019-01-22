Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttıran 10 beslenme önerisi

Organik gıdalar, genellikle endokrin sisteminin olumsuz işlemesine neden olan böcek ilaçları ve diğer kimyasal maddelerden yoksundur. Kimyasal tarım ilaçları üreme sistemindeki hormonlarda olumsuz etkilere neden olduğu için gebeliği engelleyebiliyor. Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin tüketilen meyvelerin, sebzelerin ve diğer tarım ürünlerinin organik imkanlarla yetiştirilmiş olmasına dikkat etmelerinde fayda var.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavisinde başarı oranını arttırmak için nasıl beslenilmesi gerektiği ile ilgili önemli ipuçları paylaştı:

Sağlıklı bir diyet, aynı zamanda sağlıklı kilo aralığında olmayı da sağlıyor. Bu durum, bebek sahibi olma şansını yüksek oranda etkiliyor. Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, genel sağlık durumunu beslenme düzeniyle desteklemenin, gebe kalma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilecek hormon dengesizliklerini düzeltmeye yardımcı olabileceğinin belirtiyor.

Uzmanlar, sperm ve yumurta kalitesini arttıracak şekilde bir beslenme programı oluşturulmasının, tüp bebek tedavisinin de sonuçlarını iyileştireceğinin önemine vurgu yapıyor.

Öte yandan özellikle yoğun yaşam temposuna sahip kişilerin sıkça başvurmuş olduğu fast food gıdalar zararlı besin gruplarını barındırıyor. Kişinin hızlı bir şekilde kilo almasını da sağlayabileceği için gebelik üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Ayrıca, bu tür yiyeceklerin sağlıksız koşullarda hazırlanması besin zehirlenmeleri ve diğer enfeksiyonlara yol açabiliyor.

KAFEİN TÜKETİM MİKTARINA DİKKAT EDİN

Kafein, tüp bebek tedavisi esnasında hamilelik oranını ciddi şekilde etkileyecektir. Bu nedenle günde bir fincandan fazla kahve tüketilmemesi gerekir. Kafeinin kahve dışında çikolata, çay, kola ve enerji içeceği gibi gıda türlerinde de bulunduğu unutulmamalı. Bu dönemde su tüketimi çok daha sağlıklı ve doğru bir tercih. Birçok anne adayı vücutlarının susuz olduğunu fark etmiyor. Günde en az 2 litre su tüketimi son derece önemli. Vücudun elektrolit dengesi, gebe kalma oranında ciddi rol oynuyor.

KARBONHİDRAT TÜKETMEKTEN KORKMAYIN

Karbonhidratlar genellikle zararlı olarak bilinse de yeteri kadar karbonhidrat alımı genel sağlık durumunu korumaya yardımcı olur. Tüp bebek tedavisi görecek çiftlerin sağlıklı karbonhidrat alımı yapmaları gereklidir. Çünkü karbonhidratlar birçok günlük fiziksel aktivite için bir enerji kaynağıdır. Meyvelerin, tam tahılların ve yumurtanın tüketimi, gün boyunca yapılabilecek zorlu görevler için vücuda yeterli enerjiyi sağlayacaktır.