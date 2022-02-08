Tüp bebek tedavisinde yeni umut!

Anne olmak isteyen birçok kadın var. Fakat birçok kadın rahime tutunma potansiyeli yüksek ve kaliteli embriyolara her zaman sahip olamıyor. Bu durum ise gelişen embriyolarda ki yeteriz moleküler tutamaç sayısı ve düşük embriyo kalitesi ile gebeliği olumsuz etkiliyor. Her geçen gün çeşitli tüp bebek yöntemleri deneniyor. Tekrarlayan tüp bebek tedavisinde başarılı sonuç alamayan çiftler ise umudu yapay rahim yönteminde arıyor.

“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYEN ADAYLARA UMUT OLUYOR”

Bu kapsamda yapay rahim uygulamasının embriyoların rahmi içine tutunarak gebelik şansını artırdığının altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Ko-kültür, halk arasında yapay rahim olarak bilinen uygulama, çocuk sahibi olmak isteyen adaylara umut oluyor. Yapay rahim tedavisi tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ve 40 yaş üzeri anne adaylarında uygulanıyor’’ diye belirtti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ilerleyen tedavi yöntemleri çocuk sahibi olmak isteyen ailelere umut kaynağı oluyor. Bu kapsamda embriyoları yavaş ya da kötü gelişim gösteren çiftlerde uygulanan Endometrial Ko-kültür tedavisinin büyük oranda başarı sağladığının altını çizen Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Endometrial Ko-kültür tedavisinde, adetin 21. günü rahim içinden doku örneği alınır. Bu doku hücrelerine ayrıştırır, laboratuvar ortamında çoğaltılır ve embriyonun gelişimini ve rahme tutunmasını arttırmak için titizlikle hazırlanır. Rahimden alınan Endometrial hücrelerinin embriyo ile etkileşim halinde olması sonucunda da gebelik oluşma şansı artar’’ dedi.

YAPAY RAHİM TEDAVİSİ TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLERİ TEKNİKLERDEN

Yapay rahim uygulamasının tüp bebek tedavisinde embriyonun gelişimini ve rahme tutunma potansiyelini artırdığını belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Tüp bebek tedavisinde kullanılan ileri tekniklerden biri olan bu yöntemde, dış ortamda çoğaltılmak üzere rahim dokusu anestezi gerektirmeyen bir işlemle anne adayından alınır. Böylece embriyolar transfer işlemine kadar yine kişinin kendi rahim hücrelerinden oluşturulan destekleyici kültür ortamında gelişimini sürdürür. Bu destekleyici hücrelerin kültür ortamının salgıladığı faydalı biyolojik büyüme faktörleri embriyonun gelişimini ve tutuma kabiliyetinin artışını destekler. Bu yöntem; doğal yollarla hamile kalamayan, daha önce en az iki başarısız tüp bebek girişimleri olan kadınlarda, embriyoları yavaş veya kötü kalitede gelişen çiftlerde tercih edilebiliyor” dedi.

“KO-KÜLTÜR NASIL UYGULANIYOR?’’

Bir tür yardımcı besi ortamı olan yapay rahim işleminin kadınların adet döngüsünün 21. gününde uygulandığını dile getiren Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Rahim içinden küçük bir doku örneği alınarak, dokudan ayrıştırılan özel hücreler yaklaşık 20-30 güne denk gelen yumurta toplama gününe dek doğal ortamını taklit eden cihazlar sayesinde çoğaltılır. Embriyolar yani yapay yolla döllenen yumurtalar, bu hücrelerin yastık görevi gördüğü alan içine yerleştirilir. Yapay rahim; embriyoların gelişmesi için ihtiyaç duyulan zengin besi ortamını oluştururken, meydana gelen toksik atıkların zararını da minimize ediyor’’ dedi.



