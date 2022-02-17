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Tüp bebek tedavisine başlamadan önce bunları gözden kaçırmayın

17.02.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanların ilk tercihi tüp bebek tedavisi oluyor. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce olumlu yönlerini olduğu kadar dezavantajlarını da araştırmakta fayda var. Tüp bebek tedavisinin onlarca iyi yönü olduğu açıktır. Gerçek şu ki ne olursa olsun bir tüp bebek döngüsü başarısız olabilir. Bu işlemin başarısı garanti edilmez ve hastalar başarılı olmadan önce genellikle birden fazla tedavi döngüsünden geçmek zorunda kalabilirler.

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce bunları gözden kaçırmayın

Tüp Bebek tedavisinde de uzmanlık bu yönden fark yaratır. Danıştığınız hekimin sadece bir tüp bebek doktoru değil iyi bir kadın doğum uzmanı olması, kişiselleştirilmiş olarak daha yüksek başarı olasılığı sağlar. Gerçekçi olmak, ancak başarı şansı konusunda da olumlu olmak önemlidir. Bunun yanında tüp bebek tedavisi ile ilişkili yan etkiler ve riskler de olabilir. Tıbbi bir tedavi olarak, Tüp bebek tedavisinin yan etkileri geliştirme olasılığı çok düşüktür. Bunların en şiddetlisi “yumurtalık hiper-stimülasyon sendromudur (OHSS)”.

ÇOĞUL GEBELİKLER

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Nurettin Ersöz İnce konu hakkında bilgiler verdi. Çoklu hamilelik de tüp bebek tedavisinin bir dezavantajı olarak görülebilir. Tüp bebek tedavilerinde gebelik şansını arttırmak için genellikle rahme geri yerleştirilen birden fazla embriyo kullanılır ve bu da çoğul gebelik olasılığının daha yüksek olmasına yol açar. Tüp bebek gebeliklerinin yaklaşık %20-30'u çoğul gebeliklerle sonuçlanabilir. Çoğul gebelikler anne ve bebek için ilişkili sağlık riskleri taşır: çoğul gebeliklerde erken doğum, düşük, sezaryen ihtiyacı, ölü doğum ve bebek sağlığı sorunları olasılığı artar. Tüm doğurganlık kliniklerinin, çoğul gebelik risklerinden kaçınmak için sağlam tek embriyo transfer politikalarına sahip olması önemlidir. Tüp bebek tedavisi ile özellikle fallop tüpleri hasar görmüş kadınlarda dış gebelik riski ikiye katlanarak %1-3'e çıkar.

ERKEN DOĞUM VE DÜŞÜK RİSKİ

Diğer bir yönden de tüp bebek tedavisi ile ilişkili yüksek östrojen seviyelerinin bebeklerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riskini artırabileceğine dair kanıtlar vardır. Tüp bebek sırasında yüksek stimülasyon vermenin bebeğin erken ve daha düşük doğum ağırlığı ile doğma şansını artırdığına dair artan kanıtlar vardır. Bu, çocuk için uzun vadeli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir. Yüksek östrojen seviyelerinin rahim içi ortamı etkileyebileceği teoridir. İlaçsız ve düşük ilaçlı yaklaşımlarla, doğan bebeklerin, yüksek östrojen seviyeleri ile ilişkili yüksek uyarımlı tüp bebek tedavisi ile doğanlara göre tam zamanında ve daha yüksek doğum ağırlıklı doğma olasılıklarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Tedavi başarısının sadece canlı doğum değil, sağlıklı tam süreli canlı doğum olduğuna inandığımız için doğal ve hafif tüp bebek tedavisine bağlı kalmamızın nedenlerinden biri de budur.

PSİKOLOJİK BASKI

Tüp bebek tedavisinin dezavantajları arasında sayabileceğimiz durum özellikle kadın tarafının ruhsal durumunu zorlayıcı olmasıdır. Tüp bebek tedavisi duygusal/psikolojik bir bedel alabilir. Tüp bebek tedavisinden geçmek oldukça duygusal ve stresli bir deneyimdir. Tedavi fiziksel ve duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Partnerler için de sevdiği kişinin stresli bir deneyim yaşamasını izlemek zor olabilir. Tüp bebek tedavisinde psikolojik sağlığınızı ön planda tutmanız önemlidir. Ve bu aynı zamanda vücut sağlığı için de iyidir. Kısa, düşük ilaçlı protokolleri stres miktarını en aza indirmeye yardımcı olacaktır.


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