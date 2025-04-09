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Tüp bebekte başarı oranı artıyor! Yapay zeka desteği: "Genetik açıdan da en kaliteli embriyoyu seçebiliyoruz"

Çocuk sahibi olma arzusuyla başvuran çiftlerin sayısı her geçen yıl artarken, tüp bebek tedavisi de teknolojinin ilerlemesiyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşin Akdoğan, yapay zeka destekli yöntemlerin tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını nasıl artırdığına dair önemli bilgiler paylaştı. Detaylar haberimizde...

Tüp bebekte başarı oranı artıyor! Yapay zeka desteği: "Genetik açıdan da en kaliteli embriyoyu seçebiliyoruz"

Günümüzde çocuk sahibi olma arzusu ile başvuran çiftlerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşin Akdoğan, tüp bebek tedavisinde teknolojinin geldiği son noktayı ve başarı oranlarını artıran yenilikleri kamuoyuyla paylaştı.

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"TÜP BEBEK BAŞARISINI ETKİLEYEN PEK ÇOK FAKTÖR VAR"

Dr. Akdoğan, bunlar arasında kadının yaşı, infertilite nedeni, infertilite süresi ve özellikle embriyo kalitesinin öne çıktığını vurguladı. Dr. Akdoğan, "Tedavi sürecinde, yumurta ve sperm döllenmesinden sonra embriyoların gelişimi laboratuvar ortamında dikkatle izleniyor. Bu süreçte kullanılan embriyoskop teknolojisi sayesinde, embriyolar 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz takip ediliyor.

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"GENETİK AÇIDAN DA EN KALİTELİ EMBRİYOYU SEÇEBİLİYORUZ"

Dr. Akdoğan, "Bu yöntemle embriyoların her anını izleyebiliyor, gelişim evrelerini en sağlıklı şekilde analiz edebiliyoruz. Embriyoskop sistemine yapay zeka entegre edilmesiyle birlikte, tutunma potansiyeli en yüksek embriyonun seçilmesi artık çok daha isabetli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yapay zeka ile sadece morfolojik olarak değil, muhtemelen genetik açıdan da en kaliteli embriyoyu seçebiliyoruz. Bu da başarı şansını ciddi şekilde artırıyor" dedi.

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"BAŞARI YALNIZCA POZİTİF SONUÇ DEĞİLDİR"

Dr. Akdoğan, tüp bebek tedavisinde başarının yalnızca pozitif sonuçla değil, sağlıklı bir bebeğin kucağa alınmasıyla ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tüp bebek Ebe(kadın doğum) yapay zeka bebek
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