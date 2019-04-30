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Türbedeki 2 kılıcı 200 yıldır muhafaza ediliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Abdülkadir Geylani'nin 20'nci kuşak torunu Seyit Şeyh Kasım Geylani'nin türbesinin altında 1848 yılında bulunan ve Seyit Şeyh Kasım Geylani'ye ait olduğu düşünülen ve kaç yıllık olduğu bilinmeyen 2 kılıç, yaklaşık 200 yıldır aile üyeleri tarafından muhafaza ediliyor.

Ahmet DERYELER/KURTALAN (Siirt), (DHA) - SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Abdülkadir Geylani'nin 20'nci kuşak torunu Seyit Şeyh Kasım Geylani'nin türbesinin altında 1848 yılında bulunan ve Seyit Şeyh Kasım Geylani'ye ait olduğu düşünülen ve kaç yıllık olduğu bilinmeyen 2 kılıç, yaklaşık 200 yıldır aile üyeleri tarafından muhafaza ediliyor. Seyit Şeyh Kasım Geylani'nin de 5’inci kuşak torunu olan Mahsum Ceylan ise kılıçların türbede duvara asılı şekilde sergilendiğini belirtti. İslam âlimi ve mutasavvıf Abdulkadir Geylani'nin Kurtalan'a bağlı Teylan köyünde bulunan 20'nci kuşak torunu Seyit Şeyh Kasım Geylani’nin türbesinin altında 1848 yılında 2 kılıç bulundu. Kılıçlar, Seyit Şeyh Kasım Geylani'nin vefat ettiği 1848 yılından bu yana 5'inci kuşak torunu Mahsum Ceylan tarafından muhafaza ediliyor. Mahsum Ceylan, daha önce türbenin altında saklanan kılıçları ziyaretçilerin görebilmesi için yerinden çıkarıp, duvara astıklarını söyledi. Kasım Geylani'nin kılıçları yanında taşıdığını ifade eden Ceylan, "Kılıcın daha önce ahşap kabı vardı. 200 yıldır tarihi kılıçları saklıyoruz. Kılıçlar daha önce türbenin altındaydı. Oradan çıkarıp herkesin görmesi için duvara astık. Yine kabı tamamen gümüş olan kılıç da atalarımızdan bize emanet" dedi.

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