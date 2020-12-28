Turbo Nedir? Nasıl Çalışır?

Turbolu otomobillerin hayatımıza girmesinin ardından otomotiv sektöründe bir devrim gerçekleşti. Araçlar daha performanslı yapılara kavuştular. Daha güçlü olan otomobiller, birbirileri arasında da rekabet yarışına girdiler. Turbonun otomobillere katkısı tartışılmaz ancak, tam olarak ne olduğunu sizler için inceliyoruz. Turbo nedir? Turbolu otomobilin artıları neler? Turbo destekli otomobilin eksileri neler?
Mantık ve Türkçe’ye çevrildiği anlamda “Aşırı Besleme” dir. Bu besleme sayesinde otomobiller standart halinden daha da çok güçlü hale gelirler. Düz mantık olarak daha fazla hava ve basınç ile otomobile daha fazla güç ürettirilir. Yapılan bu aşırı besleme sayesinde otomobiller atmosferik olan motorlara göre hem daha iyi gitmekte, hem de daha az yakıt tüketimine sahip olmaktadır.
Turbo, aşırı besleme olarak bilindiğini yukarıda da bahsetmiştik. Peki nasıl çalışır? Otomobilin motorunda yer alan silindirlerin içinde bir yanma gerçekleşir. Burada oluşan atık gazlar dışarıya basınçlı bir şekilde çıkar. Yüksek ısıya sahip olan bu gaz, egzozdan çıkmadan yönce egzoz miline temas ederken o mili hareket ettirir. Bu mile bağlı olan diğer türbin, yapılan bu temasın sonucunda dönmeye başlar. Düşük basınç olarak alınan bu hava, turbo salyangozunun içerisinde hız kazanır ve çabucak intercooler bölümüne gider. Buradaki amaç emilen bu havanın daha soğuk hale getirilmek istenmesidir. Bu sayede soğuk hava yanma verimini yükselterek, modele daha fazla güç ürettirecek. Aşağıda yer alan kroki üzerinden adımları tekrar incelersek
1- Havanın emildiği ve basıncının arttırıldığı yer
2- Intercooler’a emilen havanın gidiş yolu
3- Havanın Intercooler’da soğutulma anı
4- Soğuk havanın silindire ilerleme noktası
5- Yakıt hava karışımının olması ve verimli yanma sonucu egzoz gazının ortaya çıkması
6- Egzoz gazının türbine giriş yaptığı yer
7- Egzoz gazının türbini döndürerek sistemden çıktığı yer
• Daha performanslı hale gelirler
• Daha fazla güç üretmek oldukça kolaydır
• Atmosferik otomobillere göre daha az CO2 emisyonu üretirler
• Atmosferik otomobillere göre daha az yakarlar
• İdeal yanma oranı daha fazladır.
• Bakım maliyetleri atmosferik modellere göre daha fazladır
• Belli bir zaman sonra turbo revizyon işleminin yapılması gerekir. Bu ekstra maliyet oluşturur.
• Doğru kullanılmadığında otomobile fazla yakıt yaktırır
• Zaman içerisinde revizyonu yapılmayan turbonun, pal kopması sonucu motor revizyonuna yol açması