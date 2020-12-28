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Turbo Nedir? Nasıl Çalışır?

28.12.2020 15:47 | Son Güncelleme:
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Turbo Nedir? Nasıl Çalışır?

Eski dönemleri hemen her otomobil tutkunu hatırlar. Bolca atmosferik araba, ortalığı kasıp kavuruyorlardır. Daha sonrasında turbo destekli arabalar ortaya çıktı. Peki, turbo Nedir? Nasıl Çalışır?

Turbolu otomobillerin hayatımıza girmesinin ardından otomotiv sektöründe bir devrim gerçekleşti. Araçlar daha performanslı yapılara kavuştular. Daha güçlü olan otomobiller, birbirileri arasında da rekabet yarışına girdiler. Turbonun otomobillere katkısı tartışılmaz ancak, tam olarak ne olduğunu sizler için inceliyoruz. Turbo nedir? Turbolu otomobilin artıları neler? Turbo destekli otomobilin eksileri neler?

Turbo Nedir Nasıl Çalışır

TURBO NEDİR?

Mantık ve Türkçe’ye çevrildiği anlamda “Aşırı Besleme” dir. Bu besleme sayesinde otomobiller standart halinden daha da çok güçlü hale gelirler. Düz mantık olarak daha fazla hava ve basınç ile otomobile daha fazla güç ürettirilir. Yapılan bu aşırı besleme sayesinde otomobiller atmosferik olan motorlara göre hem daha iyi gitmekte, hem de daha az yakıt tüketimine sahip olmaktadır.

TURBO NASIL ÇALIŞIR?

Turbo, aşırı besleme olarak bilindiğini yukarıda da bahsetmiştik. Peki nasıl çalışır? Otomobilin motorunda yer alan silindirlerin içinde bir yanma gerçekleşir. Burada oluşan atık gazlar dışarıya basınçlı bir şekilde çıkar. Yüksek ısıya sahip olan bu gaz, egzozdan çıkmadan yönce egzoz miline temas ederken o mili hareket ettirir. Bu mile bağlı olan diğer türbin, yapılan bu temasın sonucunda dönmeye başlar. Düşük basınç olarak alınan bu hava, turbo salyangozunun içerisinde hız kazanır ve çabucak intercooler bölümüne gider. Buradaki amaç emilen bu havanın daha soğuk hale getirilmek istenmesidir. Bu sayede soğuk hava yanma verimini yükselterek, modele daha fazla güç ürettirecek. Aşağıda yer alan kroki üzerinden adımları tekrar incelersek

1- Havanın emildiği ve basıncının arttırıldığı yer
2- Intercooler’a emilen havanın gidiş yolu
3- Havanın Intercooler’da soğutulma anı
4- Soğuk havanın silindire ilerleme noktası
5- Yakıt hava karışımının olması ve verimli yanma sonucu egzoz gazının ortaya çıkması
6- Egzoz gazının türbine giriş yaptığı yer
7- Egzoz gazının türbini döndürerek sistemden çıktığı yer

Turbo Nedir Nasıl Çalışır

TURBO OTOMOBİLLERİN ARTILARI NELER?

• Daha performanslı hale gelirler
• Daha fazla güç üretmek oldukça kolaydır
• Atmosferik otomobillere göre daha az CO2 emisyonu üretirler
• Atmosferik otomobillere göre daha az yakarlar
• İdeal yanma oranı daha fazladır.

TURBO OTOMOBİLLERİN EKSİLERİ

• Bakım maliyetleri atmosferik modellere göre daha fazladır
• Belli bir zaman sonra turbo revizyon işleminin yapılması gerekir. Bu ekstra maliyet oluşturur.
• Doğru kullanılmadığında otomobile fazla yakıt yaktırır
• Zaman içerisinde revizyonu yapılmayan turbonun, pal kopması sonucu motor revizyonuna yol açması

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