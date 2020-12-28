Turbo Nedir? Nasıl Çalışır?

Turbolu otomobillerin hayatımıza girmesinin ardından otomotiv sektöründe bir devrim gerçekleşti. Araçlar daha performanslı yapılara kavuştular. Daha güçlü olan otomobiller, birbirileri arasında da rekabet yarışına girdiler. Turbonun otomobillere katkısı tartışılmaz ancak, tam olarak ne olduğunu sizler için inceliyoruz. Turbo nedir? Turbolu otomobilin artıları neler? Turbo destekli otomobilin eksileri neler?

TURBO NEDİR?

Mantık ve Türkçe’ye çevrildiği anlamda “Aşırı Besleme” dir. Bu besleme sayesinde otomobiller standart halinden daha da çok güçlü hale gelirler. Düz mantık olarak daha fazla hava ve basınç ile otomobile daha fazla güç ürettirilir. Yapılan bu aşırı besleme sayesinde otomobiller atmosferik olan motorlara göre hem daha iyi gitmekte, hem de daha az yakıt tüketimine sahip olmaktadır.

TURBO NASIL ÇALIŞIR?

Turbo, aşırı besleme olarak bilindiğini yukarıda da bahsetmiştik. Peki nasıl çalışır? Otomobilin motorunda yer alan silindirlerin içinde bir yanma gerçekleşir. Burada oluşan atık gazlar dışarıya basınçlı bir şekilde çıkar. Yüksek ısıya sahip olan bu gaz, egzozdan çıkmadan yönce egzoz miline temas ederken o mili hareket ettirir. Bu mile bağlı olan diğer türbin, yapılan bu temasın sonucunda dönmeye başlar. Düşük basınç olarak alınan bu hava, turbo salyangozunun içerisinde hız kazanır ve çabucak intercooler bölümüne gider. Buradaki amaç emilen bu havanın daha soğuk hale getirilmek istenmesidir. Bu sayede soğuk hava yanma verimini yükselterek, modele daha fazla güç ürettirecek. Aşağıda yer alan kroki üzerinden adımları tekrar incelersek