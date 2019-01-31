Türel'den 359 proje ile 20 milyar liralık yatırım hedefi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gelecek dönem için 359 proje ve 20 milyar liralık yatırım hedeflediklerini bildirdi.

Türel, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek dönemde hayata geçirecekleri önemli projelerden birinin Millet Bahçesi olduğunu belirtti. 100. Yıl Bulvarı'nda, TOKİ'ye ait 473 milyon lira değerindeki 40 bin metrekarelik arazinin Millet Bahçesi olarak Büyükşehir Belediyesine bedelsiz tahsis edildiğini ifade eden Türel, şunları kaydetti:

"Falez Kavşağı ile Antalyaspor Kavşağı arasında giden o caddeyi tamamen yerin altına alarak arkadaki yeşil alanla birleştirip, öndeki Atatürk Parkı ile bir bütün haline getiriyoruz. 40 dönümlük Millet Bahçesi'ni 300-400 dönümlük bir proje alanına dönüştürüyoruz. Meltem Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımız hiçbir araç trafiği ile karşılaşmadan evlerinden çıktıklarında yürüyerek sahile kadar uzanabilecekler."

Türel, büyük limandan Lara-Kundu'ya kadar tamamen yer altında gidecek toplu ulaşım aracı metro inşaatına başlayacaklarını bildirdi. Yaklaşık 25 kilometrelik metro hattını gerçekleştireceklerini belirten Türel, "Günlük hayat yukarıda normal akışında devam ederken, yer altında bu çalışma şehrin haberi bile olmadan devam edecek." ifadesini kullandı.