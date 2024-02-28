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  4. Turgut Altınok gündem olan iddiayı yalanladı! Seçmenin Mansur Yavaş'ı örnek göstererek sorduğu soruya bakın ne cevap verdi

Turgut Altınok gündem olan iddiayı yalanladı! Seçmenin Mansur Yavaş'ı örnek göstererek sorduğu soruya bakın ne cevap verdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.02.2024 20:33
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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, ziyaretleri sırasında artık basın mensuplarının kabul edilmeyeceği yönündeki iddiayı yaptığı açıklamayla yalanladı. Altınok'a esnaf ziyaretleri sırasında bir seçmen "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" sorusunu yöneltti. İşte Altınok'un verdiği cevap...

Turgut Altınok gündem olan iddiayı yalanladı! Seçmenin Mansur Yavaş'ı örnek göstererek sorduğu soruya bakın ne cevap verdi

Yerel seçimlere az bir süre kala parti ve ittifakların adayları, bölgelerinde çalışmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, bugün de esnaf ziyaretlerini sürdürürken vatandaşlarla bir araya geldi.

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O İDDİAYA YANIT VERDİ

Turgut Altınok son günlerde esnaf ziyaretlerinde sık sık seçmenin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Ziyaretleri sırasında artık basın mensuplarının kabul edilmeyeceği iddia edildi.

Sözcü TV'nin haberine göre Altınok o iddiayla ilgili "Bir sürü yalan yanlış asparagas haberler çıktı. Korkacak veya saklayacak bir şeyimiz yok. Böyle bir şey mümkün değil" dedi.

"MANSUR YAVAŞ GİBİ ŞEFFAF OLACAK MISINIZ?"

Altınok'a esnaf ziyaretleri sırasında bir seçmen "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye sordu. Altınok bu soruya "Biz zaten şeffafız. Olacak mısınız değil zaten olması gereken o" yanıtını verdi.

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