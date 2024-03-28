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  4. Turgut Altınok'tan Antalya'da 600 dairesi olduğu iddiasına belgeli yanıt

Turgut Altınok'tan Antalya'da 600 dairesi olduğu iddiasına belgeli yanıt

28.03.2024 17:06
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 dairesi olduğuna ilişkin iddialara, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, 'Turgut Altınok adına Antalya il ve ilçe sınırları içinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmamıştır' yazılı belgeyle yanıt verdi.

Turgut Altınok'tan Antalya'da 600 dairesi olduğu iddiasına belgeli yanıt

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok açıklamasında, "Bunu bütün kamuoyuna sunuyorum. Kimin yalancı, kimin iftiracı, kimin çamur, kimin de dosdoğru olduğunun belgesidir bu. Ankara'ya sözü, eseri, hizmeti, vizyonu olmayanlar bir çamur, yalan kampanyası başlattılar. Bütün hayatında leke olmayan, bir tane rantlı projesi olmayan, paralı 20 yıldır bir tane soruşturması olmayan ve beytülmalı kendi malından çok koruyan bir hizmet anlayışımız oldu. Karakterimiz bu, şahsiyetimiz bu, yolumuz bu. Ama ahlaksızca çamur ve iftiraları atmaya devam ettiler. Dolayısıyla bu zerre onuru olanlar özür dileyecek. Tabii bu iddiayı ortaya atanlarla ilgili dava sürecini başlatırken maddi ve manevi, hepsi mahkum olacak. Ama Ankaralı şunu görmeli ki; bir tarafta tertemiz bir aday var, öbür tarafta yalan, çamura batmış iftiracı bir aday var. Kendisi tabii Londra'da aldığı evin hesabını veremez. Kendisi şu an oturduğu 25 milyon liralık evin hesabını veremez. Çünkü ikisini de belediye başkanı olduktan sonra almış. 25 yıl Yavaş, belediye başkanlığı yapsa 25 milyon liralık ev alamaz. Kızının şirketi Londra'da, evi Londra'dan alıyor. Bizim neyimiz varsa Türkiye'de. Bizim kıblemiz Türkiye. Vatanımız Türkiye. Bizim başka gidecek vatanımız yok. Onlar Londra'ya gidebilirler. Evleri hazır, villası hazır, şirketi hazır, işi hazır. Ama bizim Türkiye dışında başka bir vatanımız yok. Dolayısıyla Sayın Yavaş, zerre onuru varsa istifa etmesi lazım" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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