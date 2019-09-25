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Turgutlu'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 21:14 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle sokak ve caddeler, sular altında kaldı. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Şehitler Mahallesi'ndeki kapalı otopark ve pazar yeri yağmur suyuyla dolarken, trafikte aksaklıklar meydana geldi. Araçların güçlükle ilerlediği kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığındı. İtfaiye ekipleri, yağmurun dinmesinin ardından su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

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