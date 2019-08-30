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Turhan Çömez Türkiye’ye döndü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2019 19:19 | Son Güncelleme

Ergenekon davasında yargılanan ve 12 yıl önce İngiltere’ye giden Turhan Çömez, bugün Türkiye’ye geri dönüş yaptı.

Ergenekon davasında yargılanan ve 12 yıl önce İngiltere’ye giden Turhan Çömez, bugün Türkiye’ye geri dönüş yaptı. Basının sorularını yanıtlayan Çömez, “Bu 12 sene içerisinde yüreğim hep Türkiye doluydu, Türkiye özlemiyle ve sevdasıyla, hasretiyle doluydu” dedi.

Turhan Çömez, Ergenekon davasına dahil edilmesi sebebiyle 12 yıl önce İngiltere’ye gitmişti. Davada kendisi için beraat kararı verilen Çömez, 12 yıl aradan sonra bugün saat 17.45 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaparak Türkiye’ye geri dönüş yaptı. VIP bölümünden çıkış yapan Çömez, kendisini burada bekleyenlerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Turhan Çömez burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, “12 sene geçti ben Türkiye’den ayrılalı. Bu 12 sene içerisinde yüreğim hep Türkiye doluydu, Türkiye özlemiyle ve sevdasıyla, hasretiyle doluydu. Umudumu hiçbir zaman yitirmedim, heyecanımı hiçbir zaman kaybetmedim. Sevgimi hiç eksiltmedim yüreğimden ve hep bugünü bekledim 12 yıldır. Ve o gün geldi. Dostlarımla bugün kucaklaştım, buluştum. Vatanıma döndüm, toprağıma döndüm, milletime döndüm. Ve bugün büyük bir gurur içerisindeyim, heyecan ve mutluluk içerisindeyim” diye konuştu.

Yıllar sonra vatanına kavuşmanın hissettirdiği duygular hakkında konuşan Çömez, “Bunu ancak benim gibi 12 yıl yurt dışında yaşayan, sürgünde olan zulüm gören birisi anlayabilir. Uçakla Türk sınırına girdiğimden itibaren kendimi evimde hissettim. Benim için büyük bir heyecandı, büyük bir mutluluktu. İnsanın ait olduğu topraklara, doğduğu, büyüdüğü yetiştiği coğrafyaya geri dönmesi ve birlikte olduğu insanlara tekrar geri dönmesi, onlarla kucaklaşması inanılmaz bir duygu. Vatan hasretini, sevdasını, millet tutkusunu ancak bunu yaşayan yüreğinde hissedenler bilir. Ben 12 yıldır bu tutkuyu, heyecanı hiç kaybetmedim yüreğimden. Ve bugün bunun mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

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