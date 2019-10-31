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Turistik bölgelerde keşif yapan DEAŞ’lı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Adana’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik operasyonda Türkiye’nin turistik bölgelerinde kanlı eylem yapmak için keşif yapan kişinin de arasında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi 31 yaşındaki Gıyasettin Ş.’nin illegal yollarla ülkeye giriş yaptığını ve Adana’ya gelerek DEAŞ’ın kurucusu ve elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin videolarını izletip yaptığı konuşmalarda örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’e yönelik operasyonda Türkiye’nin turistik bölgelerinde kanlı eylem yapmak için keşif yapan kişinin de arasında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi 31 yaşındaki Gıyasettin Ş.’nin illegal yollarla ülkeye giriş yaptığını ve Adana’ya gelerek DEAŞ’ın kurucusu ve elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin videolarını izletip yaptığı konuşmalarda örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, Gıyasettin Ş. ve beraberindeki zanlıları izlemeye aldı.
Polis tarafından 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip ile adım adım izlenen Gıyasettin Ş.’nin ülkenin gözde turizm bölgelerinde keşif yaptığı ve kanlı bir eylem yapacağı belirlendi. Gerekli delilleri toplayan polis, bu tespit üzerine Gıyasettin Ş. ile birlikte Hüseyin A., Halil İbrahim Ö., Mahmut Y., İbrahim Halil D., Ahmet O., Battal Ş., Mustafa K., Hamit Y. ve Abuzer Ş.’yi yakalamak için şafak vakti 25 Ekim günü harekete geçti. Yapılan eş zamanlı operasyonda özel harekat polisiyle girilen evlerdeki 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Gıyasettin Ş.’nin inceleme altına alınan cep telefonu ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ’ın sözde bayrağı önünde çekilmiş örgüt üyelerinin fotoğrafları bulundu. Çok sayıda eli silahlı teröristin fotoğrafına el koyan polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Gıyesettin Ş., Ahmet O. ve Halil İbrahim Ö. tutuklanırken diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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