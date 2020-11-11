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Turistleri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 07:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Yaralanan Irak uyruklu 29 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan İbad Adnan Abbas, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüsteki yolcuların, Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a turistik amaçlı gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza nedeniyle büyük hasar alan otobüsteki eşyalar etrafa dağıldı. Güvenlik güçleri yolculara ait eşyaları toplayarak muhafaza altına aldı.

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(AA)

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