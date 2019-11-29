Turizm merkezlerinde imara aykırı yapılara göz açtırılmıyor

Muğla'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda villa, rezidans, otel inşaatı ve konut gibi kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları ve kıyı alanlarındaki yapılaşmaya karşı hassasiyet gösteriliyor.

Bodrum ilçesindeki yıkımlar Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba Mahallelerinin birçok bölgesinde devam ediyor. Yıkımların çoğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince gerçekleştiriliyor.

İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde yürütülen yıkımlarda irili ufaklı birçok iş makinesi ve inşaat işçileri görev yapıyor. Moloz yığınları kamyonlarla alandan taşınırken, otel işçilerince de bölgede kıyı düzenleme, peyzaj ve ağaçlandırma çalışması yürütülüyor.