Turizm: Rusya, Türkiye'ye uçak seferlerini 22 Haziran'da başlatmayı planlıyor

Mayıs ortasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" dedi.

Reuters haber ajansı, Türkiye'de Covid-19 salgınının turizm üzerindeki etkilerini araştırdığı haberinde, Mart ve Nisan aylarında vakalarda görülen yükselişler yüzünden özellikle Rusya'nın erken sezon rezervasyonlarını iptal ettiğini, sektörün durumunun bu yıl da tehlikede göründüğünü yazdı.

Türkiye'de Covid önlemlerinin artırılması sayesinde bu kararın alındığını belirten Golikova, ABD ve Belçika gibi bazı ülkelere de seferlerin yeniden başlatılacağını açıkladı.

Ersoy, "Raporların değerlendirilmesi sonucunda bize en kısa süre içerisinde döneceklerini söylediler. Raporların değerlendirilmesinin ardından Türkiye'de yerinde gözlemlemeyle ilgili bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Çok kısa bir sürede netleşecektir" dedi.

Rus yetkililerin, Türkiye'de resmi verilere göre vakaların düşüşe geçmesinin farkında olduklarını söyleyen Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, ulusal havayolları Aeroflot, Haziran ayındaki tüm uçuşları iptal etti. Aeroflot yetkilileri, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları Haziran sonuna kadar uzatacağını ileri sürdü. Ancak resmi makamlardan henüz bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Sputnik V aşısının sevkiyatı da konuşuldu

Ziyareti kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili konuları ele aldıklarını anlatan Ersoy, "Sputnik V aşısını Türkiye'ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik" diye konuştu.