HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Turizm: Rusya, Türkiye'ye uçak seferlerini 22 Haziran'da başlatmayı planlıyor

Turizm: Rusya, Türkiye'ye uçak seferlerini 22 Haziran'da başlatmayı planlıyor

18.06.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ile uçak seferlerinin 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatılabileceğini duyurdu. Mayıs ayı ortasında Moskova'yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek “Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler” diye açıklama yapmıştı.

Turizm: Rusya, Türkiye'ye uçak seferlerini 22 Haziran'da başlatmayı planlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ile uçak seferlerinin 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatılabileceğini duyurdu.

Türkiye'de Covid önlemlerinin artırılması sayesinde bu kararın alındığını belirten Golikova, ABD ve Belçika gibi bazı ülkelere de seferlerin yeniden başlatılacağını açıkladı.

Nisan ayında aldığı kararla 15 Nisan'dan itibaren Türkiye'ye uçuşlarını kısıtlayan Rusya, mevcut kısıtlamaları gözden geçirmek için Türkiye'den "süre istemişti".

Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet göndermişti.

Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Pandemi öncesi 2019'da 6,9 milyon Rus Türkiye'ye gitmişti.

Reuters haber ajansı, Türkiye'de Covid-19 salgınının turizm üzerindeki etkilerini araştırdığı haberinde, Mart ve Nisan aylarında vakalarda görülen yükselişler yüzünden özellikle Rusya'nın erken sezon rezervasyonlarını iptal ettiğini, sektörün durumunun bu yıl da tehlikede göründüğünü yazdı.

'Nihai karar için biraz süre istediler'

Mayıs ortasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler" dedi.

Ersoy, "Raporların değerlendirilmesi sonucunda bize en kısa süre içerisinde döneceklerini söylediler. Raporların değerlendirilmesinin ardından Türkiye'de yerinde gözlemlemeyle ilgili bize hemen bir ziyaret tarihi verecekler. Çok kısa bir sürede netleşecektir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Rus yetkililerin, Türkiye'de resmi verilere göre vakaların düşüşe geçmesinin farkında olduklarını söyleyen Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, ulusal havayolları Aeroflot, Haziran ayındaki tüm uçuşları iptal etti. Aeroflot yetkilileri, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları Haziran sonuna kadar uzatacağını ileri sürdü. Ancak resmi makamlardan henüz bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Sputnik V aşısının sevkiyatı da konuşuldu

Ziyareti kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili konuları ele aldıklarını anlatan Ersoy, "Sputnik V aşısını Türkiye'ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik" diye konuştu.

Rusya'nın Sputnik V aşısı.

Rus yetkililerin söz konusu talepleri değerlendirip farklı seçenekler üzerinde çalışıp tekrar dönüş yapacaklarını belirten Ersoy, "Daha fazla miktarda Sputnik V aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler, bizi bu hafta içerisinde bilgilendireceklerini söylediler. Mayıs sonu Haziran başı, mümkünse bu ay içinde ilk sevkiyatı yapmak istiyorlar. Ama biz sevkiyat sayılarının artırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik" ifadelerini kullandı.

Rusya seferleri kısıtlamıştı

Rusya, 12 Nisan'da aldığı kararla Türkiye'deki vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşları askıya almıştı.

Türkiye yıllardır Rus turistlerin bir numaralı tercihi. Pandemi öncesi 2019'da 6,9 milyon Rus Türkiye'ye gitmişti.

Geçen yıl pandemi nedeniyle bu sayı yarı yarıya azalsa da hâlâ en popüler ülke Türkiye idi.

Türkiye ekonomisi için de Rus turistlerin büyük önemi bulunuyor. Rusya daha önce 2015'te Türkiye'nin bir Rus savaş uçağını düşürmesi üzerine turist gönderimini kısıtlamıştı.

Reuters haber ajansı, Türkiye'de Covid-19 salgınının turizm üzerindeki etkilerini araştırdığı haberinde, Mart ve Nisan aylarında vakalarda görülen yükselişler yüzünden özellikle Rusya'nın erken sezon rezervasyonlarını iptal ettiğini, sektörün durumunun bu yıl da tehlikede göründüğünü yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Rusya'dan ABD'ye mesaj: Tek taraflı oyun olmayacakRusya'dan ABD'ye mesaj: Tek taraflı oyun olmayacak

En Çok Okunan Haberler

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.