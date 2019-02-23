"Turizm sektöründen 81 ilin gelir alması şart"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tırizm hedefleriyle ilgili olarak, "2023 hedefimizi 70 milyon turiste yükselttik. Bu çok zor bir şey değil ama bizim asıl hedefimiz bu rakamları yakalayıp, geçmek ve daha yüksek hedeflere taşıyabilmek. Yeni hedefleri yakalayabilmek için de Türkiye'de bu sektörün 81 ilde yapılabiliyor olmasını sağlamamız lazım. 81 ilin de turizmden payda ve gelir alması gerektiğinin şart olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Ersoy, havalimanında, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz tarafından karşılandı.

Beraberinde Sekmen ve Öz ile AK Parti İl Başkanlığına geçen Ersoy, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Ersoy, daha sonra Palandöken Dağı'nda bir otelde, turizm temsilcileri ile toplantı yaptı.

Ersoy, toplantıda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile turizmin Türkiye için stratejik sektör ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda, gerekenlerin yapılması için ilk etapta hedefleri yükselttiklerini anlatan Ersoy, "2023 hedefimizi 70 milyon turiste yükselttik. Bu çok zor bir şey değil ama bizim asıl hedefimiz bu rakamları yakalayıp, geçmek ve daha yüksek hedeflere taşıyabilmek. Yeni hedefleri yakalayabilmek için de Türkiye'de bu sektörün 81 ilde yapılabiliyor olmasını sağlamamız lazım. 81 ilin de turizmden payda ve gelir alması gerektiğinin şart olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.