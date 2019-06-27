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"Turizmde rekorlar artarak devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Önümüze bir engel çıkmadığı takdirde, güven ve huzur ortamı devam ettiği sürece, rekorlar artarak devam edecek. Gelen turist sayısı da her geçen gün artacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, güven ve huzur ortamı devam ettiği sürece turizmde rekorların artarak süreceğini bildirdi.

Bağlıkaya, Bodrum Uluslararası Turgutreis Kültür Sanat Turizm Festivali kapsamında, Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen turizm panelinde yaptığı konuşmada, turizmin, cari açığın yüzde 50'sini kapatan bir sektör olduğunu söyledi.

Bütün olumsuzluklara rağmen hemen geri dönen sektörün turizm olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "2016'da neler yaşadığımızı biliyorsunuz, 2017 korkunç bir sezondu. 2018'de rekor kırıldı. Turizm ülke için son derece dinamik bir sektör, önemli bir kazanım oldu. Getirdiği dövizle ve dışarıya bağımlılığı az olan başka bir sektör yok. İhracatçılarımızla da övünüyoruz ve gurur duyuyoruz ama sonuçta her ihraç edilen mal karşısında yüzde 75-80 ithal ediliyor. Turizm öyle bir şey değil." ifadesini kullandı.

Türkiye'de ilk kitle turizminin 1990'lı yıllarda başladığına dikkati çeken Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"1990'da Türkiye'ye gelen turist sayısı 5 milyon. 2000 yılında yani 10 yıl sonra 10 milyon, 2005'te ise 20 milyon. Yani 5 yılda ikiye katlıyor. Dünyada kişi başı ortalama bin dolar gelir elde eden ülke sayısı iki ya da üç. Bunlar da kitle turizmi yapan, deniz turizmi yapan ülkeler değil, şehir turizmi yapan ülkeler, kültür turizmi yapan ülkeler. Kim onlar? Amerika. Neden? New York'u var, Los Angeles'i var, Las Vegas'ı var. Bilmediğimiz bir şehri var mı? Yok. Fransa. Ne var? Paris'i var. İtalya, Roma'sı var, Milano'su var. Gidiyorsunuz 4 yıldızlı otelde 700 avro verip kalıyorsunuz. Bizim kendi konumumuzu iyi belirlememiz lazım. Biz kitle turizmi yapan bir ülkeyiz. Kiminle mukayese edilebiliriz? İspanya ve Yunanistan ile. Onlara baktığımız zaman da aramızda kişi başı bir gelir farkı falan yok."

- "Rekorlar artarak devam edecek"

Türkiye'nin çok zor süreçlerden geçtiğini ve bunun altından çok rahat bir şekilde kalktığını aktaran Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Son 20 yıla baktığınız zaman Türkiye'nin başına gelenleri şöyle bir sıralasak herhalde üç sayfa liste olur. Bizim rakibimiz olan ülkelerin başına hiç böyle bir şey gelmiyor. O ülkelerin hiçbirinde ihtilal olmadı, bu tür kalkışmalar, hainlikler olmadı. O ülkelerin hiçbirisinin etrafında bu kadar savaş, kan, terör olmadı. Buna rağmen sektörün geldiği yere bakarsak inanılmaz bir başarı öyküsü var. Kamusuyla, özel sektörüyle, STK'leriyle. Geldiğimiz yeri küçümsememiz lazım. Türkiye'nin dünyada bu kadar dinamik hizmet sektörü anlamında bakıldığında ilk 5'e girdiği hangi sektör var, ben bilmiyorum. Gayet iyi bir yerdeyiz. Önümüze bir engel çıkmadığı takdirde, güven ve huzur ortamı devam ettiği sürece, rekorlar artarak devam edecek. Gelen turist sayısı da her geçen gün artacak."

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise ilçeye yabancı turist girişinde yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu belirtti.

Yılmaz, "İnşallah bu sene 2014 yılındaki hep özlemle hatırladığımız o güzel günlere geri döneceğimizi bekliyoruz. Umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrum'un daha çok rezidans turizmine dönüştüğünü söyledi.

Yerli turistlerin 3-4 ay kalıp döndüğünü ifade eden Aras, "Turizm tesisleri bu işten çok fazla para kazanamıyor çünkü çok ev oluştu. Bodrum daha önceleri turizm kentiyken, daha sonra sadece yazlık olarak nitelendirilen siteler varken, şimdi o sitelerde yaz kış yaşayan birçok insan oluştu. Bu da aynı zamanda hormonlu bir büyüme önümüzde getirdi." diye konuştu.

Çeşitli sanatçıların da yer aldığı festival kapsamında Turgutreis Atatürk Meydanı ve Şevket Sabancı Parkı'nda kortej yürüyüşü de yapıldı.

Festivalin çeşitli etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.

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