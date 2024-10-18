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Türk akademisinin önde gelen isimlerinden biri hayatını kaybetti... Prof. Dr. Fuat Keyman, kansere karşı verdiği mücadeleyi kazanamadı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.10.2024 12:08
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Türkiye’nin saygın akademisyenlerinden Prof. Dr. Fuat Keyman, 65 yaşında kanserle mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Bilim Akademisi üyesi ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Keyman, uluslararası ilişkiler alanında önemli katkılarda bulunmuş ve birçok eser kaleme almıştı. Vefatı, akademik camiada derin bir üzüntü yarattı.

Türk akademisinin önde gelen isimlerinden biri hayatını kaybetti... Prof. Dr. Fuat Keyman, kansere karşı verdiği mücadeleyi kazanamadı

Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Fuat Keyman, uzun süredir tedavi gördüğü kanserle mücadelesini kaybederek 65 yaşında vefat etti. Bilim Akademisi'nin değerli bir üyesi ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Keyman, uluslararası ilişkiler alanındaki derin uzmanlığıyla tanınıyordu.

ESERLERİYLE İZ BIRAKTI

Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi’nin yönetimini üstlenerek demokratikleşme, küreselleşme, Türkiye-AB ilişkileri ve sivil toplum gelişimi gibi konularda önemli katkılarda bulundu. Sayısız eseriyle akademik dünyaya damga vurdu ve Türk akademisinin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

PROF. DR. FUAT KEYMAN KİMDİR?

1981'de lisans, 1983'te ODTÜ'de yüksek lisans yapan Keyman, 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1994-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, ardından 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde ders verdi. Keyman’ın vefatı, akademik camiada derin bir üzüntü yarattı.

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akademi bilim sabancı uluslararası
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