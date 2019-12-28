Türk akademisyenden saç derisi yaralarının iyileşmesini hızlandıran serum

AHMET SERTAN USUL - Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Loğoğlu, bitkilerdeki etken maddelerden saç serumu ürettiklerini belirterek, "Saç serumunun, sedeften tutun egzamaya kadar birçok deri hastalığı üzerinde etkili olduğunu, saç dibindeki yara ve sivilceleri hatırı sayılır oranda iyileştirdiğini gördük." dedi.

Loğoğlu, AA muhabirine, uzun yıllardır bitkilerde bulunan, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılabilecek etken maddeler üzerinde çalışmalar yaptığını söyledi.

Şampuan, krem gibi birçok kozmetik üründe bitkilerdeki etken maddelerin kullanıldığına dikkati çeken Loğoğlu, "Türkiye, bitki örtüsü bakımından oldukça zengin bir ülke ama bitkileri ekonomiye katkı sağlama boyutuyla yeterince kullanamıyoruz. Çünkü bitkiler daha çok kurutularak basit şekilde piyasaya sunuluyor." diye konuştu.

Bitkilerdeki kozmetik ve ilaç etken maddelerinin nitelikli bilimsel çalışmalarla araştırılması gerektiğini belirten Loğoğlu, "Bu maddelerin saflaştırılması ve standart hale getirilmesi ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.