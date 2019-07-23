Türk Amerikan İş Geliştirme Konferansı

Binali Yıldırım, "Türk-Amerikan ilişkileri sadece savunma konularıyla sınırlı değil, bundan çok daha fazlası var. Her iki ülkenin ticaretinin 100 milyar hedefi var. Bu hedefe ulaşmak için iş camiasının karşılıklı olarak adımlar atması gerekiyor, hem Amerika hem de Türkiye'de. Bugün gündemimiz Türkiye-Amerika ilişkilerinde olumlu gündemleri, olumlu konuları ön plana çıkarmak." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizin geleceği, milletimizin refahı, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok." dedi.

Türkiye'nin bölgede stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye, bölgesinde hem kendi vatandaşları için hem de bölgenin güvenliği için çok büyük gayret gösteriyor. Onun için savunmasını riske atacak gelişmelere göz yumamaz. Bu yüzden biz savunma ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundaydık. O yüzden S-400 alınma süreci oldu." diye konuştu.

Kabine değişikliği ve Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması iddiasıyla ilgili olarak sorulan soruya, Yıldırım, şöyle cevap verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var ancak Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez, orada bile çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettirir. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerekse diğer konularda hangi adımları atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için milletimizin refahı için sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok."

- "Türkiye coğrafi olarak önemli bir konuma sahip"