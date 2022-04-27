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  4. Türk Anayasa Yargısı TÜRK-AY'ın imza töreni İstanbul'da yapıldı

Türk Anayasa Yargısı TÜRK-AY'ın imza töreni İstanbul'da yapıldı

27.04.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: - "Bu imzalarla birlikte 'Türk Devletleri Teşkilatı Üyeleri Anayasa Yargısı Konferansı', kısa adıyla TÜRK-AY, Türk Anayasa Yargısı kurulmuş oldu. Bütün ülkeler için, Türk dünyası için Anayasa mahkemelerimiz ve Anayasa Konseyi için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" - "Eminim bu imza ile birlikte başlayan süreç ülkelerimizin halkları arasında, devletleri arasında ve o devletin Anayasa mahkemeleri gibi kurumları arasındaki ilişkileri de bugün olduğundan çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır"

İSTANBUL (AA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin Anayasa Mahkemesi başkanları ile imzalanan iş birliği metni kapsamında Türk Anayasa Yargısının (TÜRK-AY) kurulduğunu söyledi.

Arslan, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerin Anayasa Mahkemesi, Anayasa Konseyi başkanları ve başkanvekilleri ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı toplantının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan ile Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Farhad Abdullayev, Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Ulugbek Abdusalomov, Kırgızistan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Karybek Duısheev ile törene çevrim içi katılan Kazakistan Anayasa Konseyi Başkanı Kairat Mami arasında iş birliği metni imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Arslan, "Bu imzalarla birlikte 'Türk Devletleri Teşkilatı Üyeleri Anayasa Yargısı Konferansı', kısa adıyla TÜRK-AY, Türk Anayasa Yargısı kurulmuş oldu. Bütün ülkeler için, Türk dünyası için Anayasa mahkemelerimiz ve Anayasa Konseyi için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Tarihi mekanda bu önemli organizasyonun kuruluşuna imza attıkları için herkese teşekkür eden Arslan, "Eminim bu imza ile birlikte başlayan süreç ülkelerimizin halkları arasında, devletleri arasında ve o devletin Anayasa mahkemeleri gibi kurumları arasındaki ilişkileri de bugün olduğundan çok daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.

- "Anayasa yargısı dünyasına yeni bir konferans kazandırmış olacağız"

Arslan, konferans bünyesinde yapacakları faaliyetlerle Anayasa yargısı alanında kazandıkları tecrübe ve bilgi birikimini paylaşma imkanları olacağını ifade ederek uluslararası camiaya bu anlamda çok önemli ve yeni bir organizasyon ekleneceğini belirtti.

Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Arslan, "Bundan sonraki süreçte tüzük çalışmalarımız devam edecektir. İzninizle Türk Anayasa Mahkemesi bu sekretarya işini devam ettirecektir. Biz, bir taslak tüzük hazırlığı yapıp sizlere ileteceğiz. Onun üzerinde daha sonra tekrar değerlendireceğiz ve bu tüzüğü son halini vereceğiz. Böylece Anayasa yargısı dünyasına yeni bir konferans kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Arslan, imza atılan kalemlerin de hatıra olarak katılımcılarda kalacağını dile getirerek "Dolmabahçe'de kurduğumuz konferansın, TÜRK-AY'ın Türk dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umarım kurumlarımız arasındaki iş birliğini, ilişkilerini bu daha da geliştirecektir." şeklinde konuştu.

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