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Türk askeri Katar'da görevine devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 10:14 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, Türk Kara Unsur Komutanlığı ekiplerinin Katar'da görevine devam ettiğini açıkladı.

Türk askeri Katar'da görevine devam ediyor

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, Türk Kara Unsur Komutanlığı ekiplerinin Katar'da görevine devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Katar ikili askeri ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015’te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017’den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla Katar'da görevine devam etmektedir" denildi.

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Türk askeri Katar'da görevine devam ediyorTürk askeri Katar'da görevine devam ediyor

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